Justiça do Trabalho nega recurso do Ceará contra Barletta e clube deve pagar dívida ao São Bernardo

A sexta-feira (25), foi de mais um capítulo da extensa novela entre Ceará e Chrystian. A justiça do Trabalho negou recurso do clube para o atleta arcar com a dívida de R$ 4,4 milhões junto ao São Bernardo-SP. Com a derrota, o Alvinegro terá que fazer o pagamento ao clube paulista. O Ceará não poderá mais recorrer da decisão.

O valor é referente aos direitos do atleta. A dívida de R$ 4,4 milhões é de responsabilidade do Ceará. O recurso do Vozão para o próprio atleta pagar o valor, foi negado pela juíza Fernanda Maria Uchôa de Alburquerque, da 7ª Região do Tribunal do Trabalho. Segundo a magistrada, não há como recorrer depois que a sentença foi homologada.

O advogado que defende Chrystian Barletta, Filipe Rino, comemorou a decisão.

"O Ceará havia recorrido para anular o acordo, na tentativa de repassar a dívida que tinham com São Bernardo ao Barletta. E vencemos no Tribunal, recurso do clube não foi provido. Mantendo o acordo e consequentemente a dívida junto ao São Bernardo permanece com o Ceará".

O Diário do Nordeste entrou em contato com o diretor Jurídico do Ceará, mas não obteve resposta até o momento da publicação.



ENTENDA O CASO BARLETTA

Ceará e Barletta entraram no acordo para a rescisão contratual. O clube acertou que irá pagar R$ 2 milhões em 24 parcelas. Esta parte do processo foi resolvida e o jogador teve seu vínculo com o Ceará rescindido junto à CBF. Em seguida, o imbróglio foi em relação à dívida junto ao São Bernardo, de R$ 4,4 milhões, situação definida nesta sexta-feira.

Com isso, o atacante assinou com o Sport Club do Recife. O atleta virou peça importante na campanha da Série B, marcando um gol diante do Ceará em vitória do Sport na Ilha do Retiro no dia 7 de outubro.

Chrystian Barletta chegou ao Ceará na janela de transferências no meio do ano passado. O jogador sofreu com lesão que o afastou na reta final da Série B. Contudo, ele ainda atuou em 11 jogos e balançou as redes três oportunidades.