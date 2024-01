Justiça bloqueia 40% do pagamento da parcela que o Bahia faria ao Ceará pela venda de Marcos Victor

O Floresta conseguiu nesta terça-feira (30), uma liminar pedindo o bloqueio dos 40% que tem direito sobre a venda do zagueiro Marcos Victor do Ceará para o Bahia. O time da Vila Manoel Sátiro busca dessa forma, evitar que o valor não seja repassado para o clube e vá para a equipe alvinegra, como aconteceu com o primeiro pagamento.

O valor de cada parcela destinada a equipe do Lobo é de aproximadamente R$880 mil, mas a primeira dessas parcelas deve contar com juros e correções, fazendo com que o montante seja maior.

A segunda parcela tem como data para pagamento o dia 31 de janeiro, mas diante dessa liminar, 60% do valor total vai para o Ceará e os outros 40% serão bloqueados na justiça e ficam à espera da resolução do processo, para que caia na conta do Floresta.

Procurado, o Ceará disse que não ia comentar sobre o caso no momento.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto