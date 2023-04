JP Azevedo pede desculpas e diz que vídeo de agressão a surfista foi editado; veja

O surfista brasileiro João Paulo Azevedo publicou um vídeo para comentar sobre a agressão na surfista Sara Taylor, em Bali, na Indonésia. JP Azevedo, como também é conhecido o capixada, se desculpou e disse que as imagens divulgadas pela americanas foram editadas e não mostram quando ele chegou a ser agredido. O comunicado foi ao ar nesta quinta-feira (6).

Sara postou nas redes sociais dela um vídeo em que o brasileiro aparece dando um soco nela, ainda na água, e depois fora. O vídeo foi divulgado na quarta-feira (5).

"Fala pessoal. Inicialmente, eu gostaria de falar que estou profundamente arrependido e envergonhado por tudo o que aconteceu ontem. Eu acabei perdendo a cabeça, cometendo atitudes inadequadas, e estou muito arrependido. Porém, sem querer justificar a minha atitude, o vídeo postado pela menina foi editado e me coloca numa condição muito delicada", disse o brasileiro.

JP Azevedo diz ainda que as imagens postadas pela surfista foram editadas e não exibiu momentos em que ele também foi agredido.

"Eu trabalho duro para pagar as minhas contas e sustentar a minha família. O evento desastroso de ontem ocorreu por conta de um desentendimento onde eu também fui agredido, desrespeitado e insultado pelo casal, mesmo tendo a convicção de que nada justifica a minha atitude. O que eu gostaria é que fosse divulgado a íntegra do vídeo, sem edição, para que todos pudessem entender o que de fato aconteceu", pontuou JP.

Azevedo novamente falou sobre ter pensado que a americana, na verdade, fosse um homem e detalha como viu a situação.

"Eu vi o surfista empurrar o meu amigo e fui perguntar porque ele fez isso. Quando fui agredido no rosto e revidei. Daí, vi que não era um homem, e sim uma mulher. Na mesma hora fui pedir desculpas e me redimi. Saí da água triste. Então, veio ela e sua amiga me atacar. Me jogaram no chão, pegaram minha prancha dentro do carro", explicou.

JP Azevedo também pediu desculpas à comunidade do surfe e ressaltou que tentou resgatar a prancha dele, além de se defedender dos ataques.

"Entre um ataque e outro me passei e acabei atacando também. Isso sem querer justificar o meu erro. Por fim, quero pedir desculpas para todas as pessoas envolvidas. Eu me arrependo muito por tudo isso. Errei de verdade. Quero pedir desculpas ao mundo do surfe, à comunidade local, e família e amigos", finalizou o brasileiro.

A brasileira Carolina Braga afirmou já ter sido agredida por JP Azevedo enquanto namoravam. Ela conta que a violência resultou em um traumatismo craniano e, por isso, permaneceu internada no hospital. A revelação foi feita ao portal G1. O surfista ainda não se manifestou sobre o tema.

VEJA VÍDEO: