Surfista brasileiro agride norte-americana ao pegar onda em Bali; veja vídeo

Em Bali, na Indonésia, a surfista norte-americana, Sara Taylor, foi agredida dentro e fora da água do mar e expôs as agressões em suas redes sociais através de um vídeo publicado na última quarta-feira, (5). O brasileiro João Paulo Azevedo foi identificado como um dos agressores.

Motivo das agressões

O que teria motivado as agressões seria uma disputa por onda entre os surfistas, ação que pode ser notada no vídeo. Ao impedir que um amigo de João Paulo descesse a onda, o agressor se aproxima de Sara e dá um soco na cabeça da surfista.

"Depois de surfar a minha primeira onda, o amigo do cara me deu um soco na cabeça. Depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie na praia por filmá-lo. Isso é loucura. Alguém sabe quem são?", escreveu Sara em seu post, na busca da identificação dos agressores.

O jornal A Gazeta, após identificar o agressor, conversou com ele e o surfista afirmou que o vídeo publicado não mostrar a situação inteira. O brasileiro desativou suas contas nas redes sociais e disse ter recebido ameaças.

"Não sei como a confusão começou de fato. Vi ela empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí, eu só me defendi", afirmou João Paulo.

O amigo do surfista brasileiro, Adriano Portela, se desculpou em suas redes sociais e aproveitou a oportunidade para esclarecer que não participou das agressões proferidas à Sara.

"Gostaria de deixar claro para todos o ocorrido em 05/04. Eu não bati ou toquei em ninguém. Falei e agi com raiva e desrespeito. Estou profundamente envergonhado e arrependido de como agi. Fui empurrado para fora da onda como vocês podem ver no vídeo postado. Infelizmente, depois disso, um soco foi lançado na água, porém não por mim e eu não estava envolvido nisso", escreveu.

Apoio de surfistas

O também brasileiro e atual Campeão Mundial de Surfe, Filipe Toledo, comentou na publicação de Sara e se mostrou disposto a ajudar a surfista.

"Lamento que isso aconteça com vocês! Espero que vocês estejam bem! Não se estresse com pessoas com esse tipo de energia! Eles não duram muito, a vida vai voltar para eles! Mas, se pudermos fazer o que for para encontrá-los, faremos! Deus abençoe e fique segura", escreveu o campeão.

Prejuízos

João Paulo era patrocinado por uma marca de roupa, porém, na manhã desta quinta-feira, (6), a Quebra Onda se pronunciou através de uma publicação nas redes sociais e rompeu o contrato que tinha com o brasileiro.

"A Quebra Onda, após tomar conhecimento dos lamentáveis fatos ocorridos, reitera que repudiamos todo e qualquer tipo de violência, sendo ela principalmente contra as mulheres. Tendo como inadmissível esse tipo de comportamento, comunicamos que tomamos a imediata decisão de finalizar a nossa parceria com o atleta" escreveu.