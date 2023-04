Surfista brasileiro que deu soco em norte-americana é acusado de agressão por ex-namorada

O surfista brasileiro JP Azevedo foi acusado de outra agressão contra uma mulher. Desta vez, a brasileira Carolina Braga afirma já ter namorado com o atleta e ter sido agredida por ele. A violência acabou resultando em uma internação no hospital com traumatismo craniano, segundo Carolina Braga.

JP Azevedo foi identificado como o homem que agrediu a surfista norte-americana Sarah Taylor em Bali, na Indonésia. A atleta havia publicado vídeo de socos que recebeu na última quarta-feira (5) após uma disputa por ondas.

Em entrevista ao G1, Carolina Braga afirmou que leu as notícias sobre a agressão e se sentiu "abalada, me aflorou lembrar de tudo o que aconteceu". Por conta disso, ela resolveu escrever sobre o que passou.

"Eu namorei o JP Azevedo em 2018 e 2019. Terminamos quando ele me agrediu fortemente. Fui parar em um hospital com traumatismo craniano. Fiquei com tanta vergonha de tudo e principalmente da minha filha que tanto amo. Enfim, acabei me isolando por quase 3 meses em uma pousada no Rio, até saírem as marcas físicas. Mas as do coração… essas ainda duram. Muito difícil tudo isso", relatou nas redes sociais.

Na época, segundo ela, ela conseguiu uma medida protetiva contra o surfista, o que a fez se sentir mais segura. Braga disse ainda que não voltou a ser procurada por JP Azevedo após sair do hospital.

Sobre a agressão contra Sarah Taylor, ela deseja "força para ela".

O surfista brasileiro JP Azevedo não se manifestou sobre a nova acusação.