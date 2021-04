Jorge Wilstermann x Bolívar: jogo é importante para o Ceará na Copa Sul-Americana

Após uma partida histórica na Argentina, o Ceará se concentra em um clássico boliviano decisivo para a sequência da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (29), às 19h15, Jorge Wilstermann e Bolívar se enfrentam no encerramento da 2ª rodada do Grupo C, no estádio Félix Capriles.

O confronto é decisivo para a classificação alvinegra. Na tabela, o time está na liderança com quatro pontos. O Bolívar surge logo atrás, com três, e pode ultrapassar o Vovô em caso de vitória. Vale ressaltar que apenas um dos quatro participantes do chaveamento avança à próxima fase.

Na estreia, a equipe cearense venceu o Jorge Wilstermann por 3 a 1, em casa, e empatou com o Arsenal-ARG em 0 a 0, na 2ª rodada. O Bolívar bateu o rival argentino por 2 a 1, na Bolívia.

Clássico boliviano

Legenda: O Bolívar é um dos principais times do futebol boliviano Foto: divulgação / Bolívar

Um fator determinante no futebol boliviano é a altitude. O impacto na respiração muda o desempenho dos atletas e até a velocidade da bola em finalizações. Nesse confronto, no entanto, Jorge Wilstermann e Bolívar estão acostumados com o cenário.

Rivais, chegam para o compromisso em momentos distintos. O Bolívar, em 5º colocado no torneio nacional, empatou na última rodada com o Aurora Cochabamba pelo placar de 1 a 1.

Já o Jorge Wilstermann surge à beira da zona de rebaixamento, em 14º. Contra o Independiente Petrolero, no domingo (25), perdeu por 5 a 4.