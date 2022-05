Jorge Jesus revela desejo de voltar ao Flamengo: "esse time ainda mexe comigo"

Enquanto Flamengo e Talleres empatavam em mais um jogo da Libertadores, em Córdoba, o ex-técnico do time brasileiro, Jorge Jesus, declarava o desejo de retornar ao comando do rubro-negro e também treinar a Seleção Brasileira. Em entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, no Rio de Janeiro, o português fez a revelação.

“Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais", disse Jorge Jesus.

Perguntado o motivo de não ter continuado na equipe após a renovação do contrato, o português lembra o quanto foi afetado pela pandemia de coronavírus.

"A pandemia me afetou demais. Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só. Um funcionário deixava a comida na soleira da porta do meu apartamento e saía correndo. Parecia que eu estava vivendo num leprosário. Era muito difícil. Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção. Inclusive para voltar a viver perto da minha família", revelou.

Jorge Jesus ainda disse que não recebeu convite de Marcos Braz e Bruno Spindel para retornar ao time. Eles estiveram na casa do técnico no fim de 2021, para uma visita social.

"Foram ver um jogo do Benfica no camarote do Porto, deram várias entrevistas, criaram uma balbúrdia desnecessária. Se me quisessem mesmo, teriam ido em janeiro, como sugeri, e poderíamos ter nos acertado", contou.

Desde que saiu do Benfica, o técnico recebeu convites do Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. Recusou todos pois a ele, no Brasil, só “interessa treinar o Flamengo.” Mas o português também sonha em treinar a Seleção Brasileira. No entanto, o destino dele deve ser o Fenerbache.

Para Jesus, Vitor Pereira é o melhor técnico português a atuar no Brasil. Ele foi recentemente contratado para comandar o Corinthians.

“Vitor Pereira é o melhor. Basta ver os resultados dele em Portugal. Esse saber fazer uma equipe jogar ofensivamente e marcar pressão. Talvez tenha problemas, com o elenco (envelhecido) que tem. Mas é muito bom treinador", revelou.

O rubro-negro carioca volta a campo no domingo (8), às 11 horas, quando encara o Botafogo em mais uma rodada do Brasileirão. O Estádio Mané Garrincha recebe o jogo. Confira a agenda completa de jogos do Flamengo.

