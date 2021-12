Atlético-MG mira contratação de Jorge Jesus após saída de Cuca

O Atlético-MG trabalha em busca de um novo treinador após o pedido de demissão do técnico Cuca na madrugada desta terça-feira (28). Apesar dos títulos da Série A e da Copa do Brasil, o comandante alegou problemas pessoais para deixar o Galo. E o nome do português Jorge Jesus ganhou força na equipe.

Segundo o ge, o técnico ex-Flamengo será a prioridade no mercado se deixar o Benfica, de Portugal. No exterior, há expectativa de que o comandante seja desligado após conflito com o elenco.

Deste modo, a diretoria mineira iria trabalhar em um retorno do “Mister” ao Brasil, o mesmo caminho tentando pelo Flamengo, que acertou com português Paulo Sousa, então na seleção da Polônia.

Para ampliar o radar, o Atlético-MG também analisa nomes no futebol brasileiro e sul-americano. Antes de Cuca, clube chegou a negociar com Renato Gaúcho, que foi para o Flamengo na época.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte