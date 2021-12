Cuca deixa o comando do Atlético-MG por problemas pessoais

Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021, o técnico do Atlético-MG, Cuca, se reuniu na tarde dessa segunda-feira (27) com a diretoria do Galo para anunciar que está deixando o cargo por problemas de ordem familiar.

O contrato de Cuca com o clube seria até dezembro de 2022, mas a distância da família, que mora em Curitiba, e outras questões pessoais o fizeram antecipar a sua saída, segundo informações da Rádio Itatiaia.

Durante reunião virtual com Sérgio Coelho, presidente do Galo, e os 4 R's, Cuca também garantiu que não irá trabalhar com nenhuma outra equipe na próxima temporada.

Até a publicação desta matéria, o Atlético-MG ainda não havia divulgado nota oficial se posicionando sobre a saída do técnico.

Balanço

Depois de retornar ao clube em março deste ano, Cuca conquistou ainda o Campeonato Mineiro e chegou à semifinal da Libertadores.

Foram 48 vitórias, 14 empates e somente 9 derrotas, o que registra um aproveitamento de 74,17% do treinador paranaense ao longo de 71 jogos em 2021.