Atlético-MG conquista tríplice coroa em 2021, igualando rival Cruzeiro

O Atlético-MG igualou o arquirrival Cruzeiro ao garantir a tríplice coroa nesta quarta-feira (15), com a conquista do título da Copa do Brasil. Na temporada 2021, a equipe ainda conquistou o Campeonato Estadual e a Série A do Brasileirão.

É apenas a 2ª vez que uma equipe brasileira consegue o feito de conquistar o Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Em 2003, o Cruzeiro, rival do Atlético, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, conquistou tal feito. Até então, era a única a equipe brasileira a reunir os três títulos em um mesmo ano.

Com o título da Copa do Brasil, o Atlético-MG encerra a histórica temporada 2021. A equipe voltou a conquistar o Brasileirão após 50 anos e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil após 7 anos.

Outras tríplices coroas

Recentemente, Flamengo (2019) e Palmeiras (2020) conquistaram também a tríplice coroa, mas reunindo títulos do âmbito estadual, nacional e internacional.

O Rubro-Negro carioca, sob o comando de Jorge Jesus, conquistou o Campeonato Carioca, a Série A do Brasileiro e a Libertadores. No ano seguinte, o alviverde paulista conquistou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores.