Atlético-MG fatura mais de R$ 70 milhões com título da Copa do Brasil 2021

O Atlético-MG faturou mais de R$ 70 milhões com o titíulo da Copa do Brasil 2021 conquistado nesta quarta-feira (15), ao vencer o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Na competição nacional, o Galo entrou apenas na 3ª fase, em virtude da participação na fase de grupos da Taça Libertadores da América. No trajeto dos mineiros, Remo (3ª fase), Bahia (oitavas), Fluminense (quartas) e Fortaleza (semifinal) ficaram para trás, até a conquista do título diante do Furacão.

Ao todo, a equipe faturou R$ 71.150.000 (setenta e um milhões e cento e cinquenta mil reais). Veja abaixo os valores arrecados pelo Galo a cada fase:

(3ª fase) - Remo 0 x 2 Atlético-MG | Atlético-MG 2 x 1 Remo - R$ 1,7 milhão

(4ª fase) - Atlético-MG 2 x 0 Bahia | Bahia 2 x 1 Atlético-MG - R$ 2,7 milhões

(5ª fase) - Fluminense 1 x 2 Atlético-MG | Atlético-MG 1 x 0 Fluminense - R$ 3,45 milhões

(6ª fase) - Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza | Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - R$ 7,3 milhões

(7ª fase) - Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR | Athletico-PR 1 x 2 Atlético-MG - R$ 56 milhões

Legenda: Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 6 a 1 no placar agregado e faturou o bicampeonato da Copa do Brasil Foto: Pedro Souza / Atlético

Arrecadação milionário na temporada

O valor conquistado na Copa do Brasil se junta aos mais de R$ 73,5 milhões (40,9 milhões da Libertadores + 33 milhões do Brasileirão) já conquistados pelo Galo. Ao todo, na temporada, a equipe mineira faturou R$ 145.050.000 (cento e quarenta e cinco milhões e cinquenta mil reais) em premiações.

Além disso, vale pontuar que o Atlético-MG obteve lucro, também, com as bilheterias. No duelo da ida da final da Copa do Brasil, o Galo teve mais de R$ 8 milhões de renda. Anteriormente, contra o Fortaleza, foram mais R$ 2 milhões.