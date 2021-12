Jorge Jesus pede demissão do comando do Benfica

O técnico português Jorge Jesus pediu demissão do Benfica-POR. Após ser alvo do Flamengo, que optou pela contratação do compatriota Paulo Sousa, o comandante encaminhou a saída da equipe nesta terça-feira (28).

A informação foi confirmada pelo treinador em contato com o jornal O Dia. “Coloquei o meu cargo à disposição. Estou de saída”, informou a reportagem do veículo do Rio de Janeiro.

O desligamento deve ser em comum acordo, sem necessidade de multa rescisória. Ao longo da semana, com o assédio ao profissional, a direção do Benfica o garantiu no cargo. No entanto, o treinador protagonizou uma discussão com o meia Pizzi, capitão do time, o que gerou conflito com o elenco. A última partida foi uma derrota por 3 a 0 para o arquirrival Porto-POR.

Com 67 anos, Jesus estava na equipe desde a temporada de 2020. Ao todo, foram 83 jogos, com 52 vitórias. Em 2021, obteve a vaga para as oitavas da Liga dos Campeões. A chegada ocorreu após o grande sucesso no Flamengo, quando venceu inúmeros títulos, incluindo a Libertadores de 2019.

