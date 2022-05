Confira o calendário de jogos do Flamengo em maio; veja dias e horários

O mês de maio será decisivo para o Flamengo. A equipe entrará em campo por três competições diferentes: Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América.

O time de Paulo Sousa, ao todo, disputará nove partidas, com intervalos mínimos de três dias entre os confrontos.

A primeira partida do mês aconteceu no último domingo (1°) contra o Altos-PI. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1, fora de casa, pela Copa do Brasil.

VEJA O CALENDÁRIO DO FLAMENGO NO MÊS DE MAIO

01/05 (dom), às 18h - Altos-PI 1 x 2 Flamengo | Copa do Brasil

04/05 (qua), às 19h - Talleres x Flamengo, no | Taça Libertadores

08/05 (dom), às 11h - Flamengo x Botafogo, no Mané Garrincha | Brasileirão

11/05 (qua), às - Flamengo x Altos-PI, no Raulino de Oliveira | Copa do Brasil

14/05 (sab), às 16h30 - Ceará x Flamengo, no Castelão | Brasileirão

17/05 (ter), às 21h30 - Flamengo x Universidad Católica, no Maracanã | Taça Libertadores

21/05 (sab), às 16h30 - Flamengo x Goiás, no Maracanã | Brasileirão

24/05 (ter), às 21h30 - Flamengo x Sporting Cristal, no Maracanã - Taça Libertadores

29/05 (dom), às 18h- Fluminense x Flamengo, no Maracanã - Brasileirão