Jogos Pan-Americanos 2023: horários e onde assistir o Brasil em cada modalidade neste domingo (22)

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 começaram nesta sexta-feira (20) em Santiago, no Chile. A capital do país vai receber um total de 58 modalidades que envolvem mais de 6900 atletas de 41 países diferentes. Pela primeira vez, o torneio não terá exibição em TV aberta e ficará totalmente no streaming. A transmissão será pelo Canal Olímpico do Brasil e pela Cazé TV.

Este domingo será marcado pelas finais no Skate Park, além de busca de medalhas na Natação, Ginástica Artística e mais.

Confira horários das modalidades que o Brasil disputa neste domingo (22)

SKATE PARK

11h00 | Final Feminina | Canal Olímpico do Brasil; Cazé TV.

16h30| Final Masculina | Canal Olímpico do Brasil; Cazé TV.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

12h30 | Equipes Femininas (Subdivisão 1) | Canal Olímpico do Brasil; Cazé TV.

18h00 | Equipes Femininas (Subdivisão 3) | Canal Olímpico do Brasil; Cazé TV.

19h55 | Premiação | Canal Olímpico do Brasil; Cazé TV.

VÔLEI FEMININO

13h30 | Brasil x Argentina | Canal Olímpico do Brasil; Cazé TV.

NATAÇÃO

16h00 | Finais | Canal Olímpico do Brasil; Cazé TV.