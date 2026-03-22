Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (22)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (22)

Campeonato Holandês

8h15 - NEC Nijmegen x Heerenveen — Disney+

10h30 - Feyenoord x Ajax — Disney+

12h45 - Groningen x AZ Alkmaar — Disney+

12h45 - Telstar x PSV — Disney+

Campeonato Italiano

8h30 - Como x Pisa — Xsports e Disney+

11h - Bologna x Lazio — Disney+

11h - Atalanta x Hellas Verona — Disney+

14h - Roma x Lecce — CazéTV e Disney+

16h45 - Fiorentina x Inter de Milão — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

9h - Newcastle x Sunderland — ESPN e Disney+

11h15 - Tottenham x Nottingham Forest — Xsports e Disney+

11h15 - Aston Villa x West Ham — ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

9h30 - Dundee United x Celtic — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Espanhol

10h - Barcelona x Rayo Vallecano — ESPN 3 e Disney+

12h15 - Celta de Vigo x Deportivo Alavés — Disney+

14h30 - Athletic Bilbao x Real Betis — ESPN 3 e Disney+

17h - Real Madrid x Atlético de Madrid — Disney+

Campeonato Francês

11h - Lyon x Monaco — CazéTV

13h15 - Rennes x Metz — CazéTV

13h15 - Paris FC x Le Havre — CazéTV

13h15 - Olympique de Marseille x Lille — CazéTV

16h45 - Nantes x Strasbourg — CazéTV

Campeonato Alemão

11h30 - Mainz x Eintracht Frankfurt — Canal GOAT e OneFootball

13h30 - St. Pauli x Freiburg — RedeTV! e OneFootball

15h30 - Augsburg x Stuttgart — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Português

12h30 - Estoril x Rio Ave — Disney+

15h - Alverca x Sporting — Xsports e Disney+

17h30 - Braga x Porto — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Belga

14h30 - Anderlecht x Cercle Brugge — DAZN

14h30 - Club Brugge x Mechelen — DAZN

Copa da Liga Inglesa (final)

13h30 - Arsenal x Manchester City — ESPN e Disney+

MLS

14h - Cincinnati x Montreal — Apple TV

14h - New York City x Inter Miami — Apple TV

15h30 - Minnesota United x Seattle Sounders — Apple TV

17h45 - Portland Timbers x LA Galaxy — Apple TV

20h - San Diego x Real Salt Lake — Apple TV

Campeonato Brasileiro

16h - Cruzeiro x Santos — Globo e Premiere

16h - Athletico-PR x Coritiba — Globo e Premiere

16h - Remo x Bahia — Globo, ge tv e Premiere

16h - Vasco x Grêmio — Globo e Premiere

18h30 - Internacional x Chapecoense — Premiere

18h30 - Vitória x Mirassol — Premiere

20h30 - Corinthians x Flamengo — Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro (Série B)

16h - Náutico x Criciúma — Globo, Sportv e Premiere

16h - Avaí x Juventude — ESPN e Disney+

18h - Goiás x América-MG — Disney+

18h - Athletic Club-MG x Ponte Preta — Disney+

20h - Novorizontino x Londrina — Disney+

Brasileirão Feminino

11h - Palmeiras (F) x Vitória (F) — N Sports

17h - Red Bull Bragantino (F) x Juventude (F) — CBF TV

Campeonato Argentino