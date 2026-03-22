Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (22)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, 22 de março de 2026
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (22)
Campeonato Holandês
- 8h15 - NEC Nijmegen x Heerenveen — Disney+
- 10h30 - Feyenoord x Ajax — Disney+
- 12h45 - Groningen x AZ Alkmaar — Disney+
- 12h45 - Telstar x PSV — Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 - Como x Pisa — Xsports e Disney+
- 11h - Bologna x Lazio — Disney+
- 11h - Atalanta x Hellas Verona — Disney+
- 14h - Roma x Lecce — CazéTV e Disney+
- 16h45 - Fiorentina x Inter de Milão — Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
- 9h - Newcastle x Sunderland — ESPN e Disney+
- 11h15 - Tottenham x Nottingham Forest — Xsports e Disney+
- 11h15 - Aston Villa x West Ham — ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
- 9h30 - Dundee United x Celtic — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Espanhol
- 10h - Barcelona x Rayo Vallecano — ESPN 3 e Disney+
- 12h15 - Celta de Vigo x Deportivo Alavés — Disney+
- 14h30 - Athletic Bilbao x Real Betis — ESPN 3 e Disney+
- 17h - Real Madrid x Atlético de Madrid — Disney+
Campeonato Francês
- 11h - Lyon x Monaco — CazéTV
- 13h15 - Rennes x Metz — CazéTV
- 13h15 - Paris FC x Le Havre — CazéTV
- 13h15 - Olympique de Marseille x Lille — CazéTV
- 16h45 - Nantes x Strasbourg — CazéTV
Campeonato Alemão
- 11h30 - Mainz x Eintracht Frankfurt — Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 - St. Pauli x Freiburg — RedeTV! e OneFootball
- 15h30 - Augsburg x Stuttgart — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Português
- 12h30 - Estoril x Rio Ave — Disney+
- 15h - Alverca x Sporting — Xsports e Disney+
- 17h30 - Braga x Porto — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Belga
- 14h30 - Anderlecht x Cercle Brugge — DAZN
- 14h30 - Club Brugge x Mechelen — DAZN
Copa da Liga Inglesa (final)
- 13h30 - Arsenal x Manchester City — ESPN e Disney+
MLS
- 14h - Cincinnati x Montreal — Apple TV
- 14h - New York City x Inter Miami — Apple TV
- 15h30 - Minnesota United x Seattle Sounders — Apple TV
- 17h45 - Portland Timbers x LA Galaxy — Apple TV
- 20h - San Diego x Real Salt Lake — Apple TV
Campeonato Brasileiro
- 16h - Cruzeiro x Santos — Globo e Premiere
- 16h - Athletico-PR x Coritiba — Globo e Premiere
- 16h - Remo x Bahia — Globo, ge tv e Premiere
- 16h - Vasco x Grêmio — Globo e Premiere
- 18h30 - Internacional x Chapecoense — Premiere
- 18h30 - Vitória x Mirassol — Premiere
- 20h30 - Corinthians x Flamengo — Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Brasileiro (Série B)
- 16h - Náutico x Criciúma — Globo, Sportv e Premiere
- 16h - Avaí x Juventude — ESPN e Disney+
- 18h - Goiás x América-MG — Disney+
- 18h - Athletic Club-MG x Ponte Preta — Disney+
- 20h - Novorizontino x Londrina — Disney+
Brasileirão Feminino
- 11h - Palmeiras (F) x Vitória (F) — N Sports
- 17h - Red Bull Bragantino (F) x Juventude (F) — CBF TV
Campeonato Argentino
- 17h45 - Estudiantes de Rio Cuarto x River Plate — Disney+
- 20h - Boca Juniors x Instituto — ESPN e Disney+
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