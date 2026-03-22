Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, 22 de março de 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Neymar é um dos destaques da equipe do Santos
Foto: Raul Baretta/Santos FC

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (22)

Campeonato Holandês

  • 8h15 - NEC Nijmegen x Heerenveen — Disney+
  • 10h30 - Feyenoord x Ajax — Disney+
  • 12h45 - Groningen x AZ Alkmaar — Disney+
  • 12h45 - Telstar x PSV — Disney+

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Como x Pisa — Xsports e Disney+
  • 11h - Bologna x Lazio — Disney+
  • 11h - Atalanta x Hellas Verona — Disney+
  • 14h - Roma x Lecce — CazéTV e Disney+
  • 16h45 - Fiorentina x Inter de Milão — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

  • 9h - Newcastle x Sunderland — ESPN e Disney+
  • 11h15 - Tottenham x Nottingham Forest — Xsports e Disney+
  • 11h15 - Aston Villa x West Ham — ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

  • 9h30 - Dundee United x Celtic — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 10h - Barcelona x Rayo Vallecano — ESPN 3 e Disney+
  • 12h15 - Celta de Vigo x Deportivo Alavés — Disney+
  • 14h30 - Athletic Bilbao x Real Betis — ESPN 3 e Disney+
  • 17h - Real Madrid x Atlético de Madrid — Disney+

Campeonato Francês

  • 11h - Lyon x Monaco — CazéTV
  • 13h15 - Rennes x Metz — CazéTV
  • 13h15 - Paris FC x Le Havre — CazéTV
  • 13h15 - Olympique de Marseille x Lille — CazéTV
  • 16h45 - Nantes x Strasbourg — CazéTV

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Mainz x Eintracht Frankfurt — Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 - St. Pauli x Freiburg — RedeTV! e OneFootball
  • 15h30 - Augsburg x Stuttgart — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Português

  • 12h30 - Estoril x Rio Ave — Disney+
  • 15h - Alverca x Sporting — Xsports e Disney+
  • 17h30 - Braga x Porto — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Belga

  • 14h30 - Anderlecht x Cercle Brugge — DAZN
  • 14h30 - Club Brugge x Mechelen — DAZN

Copa da Liga Inglesa (final)

  • 13h30 - Arsenal x Manchester City — ESPN e Disney+

MLS

  • 14h - Cincinnati x Montreal — Apple TV
  • 14h - New York City x Inter Miami — Apple TV
  • 15h30 - Minnesota United x Seattle Sounders — Apple TV
  • 17h45 - Portland Timbers x LA Galaxy — Apple TV
  • 20h - San Diego x Real Salt Lake — Apple TV

Campeonato Brasileiro

  • 16h - Cruzeiro x Santos — Globo e Premiere
  • 16h - Athletico-PR x Coritiba — Globo e Premiere
  • 16h - Remo x Bahia — Globo, ge tv e Premiere
  • 16h - Vasco x Grêmio — Globo e Premiere
  • 18h30 - Internacional x Chapecoense — Premiere
  • 18h30 - Vitória x Mirassol — Premiere
  • 20h30 - Corinthians x Flamengo — Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro (Série B)

  • 16h - Náutico x Criciúma — Globo, Sportv e Premiere
  • 16h - Avaí x Juventude — ESPN e Disney+
  • 18h - Goiás x América-MG — Disney+
  • 18h - Athletic Club-MG x Ponte Preta — Disney+
  • 20h - Novorizontino x Londrina — Disney+

Brasileirão Feminino

  • 11h - Palmeiras (F) x Vitória (F) — N Sports
  • 17h - Red Bull Bragantino (F) x Juventude (F) — CBF TV

Campeonato Argentino

  • 17h45 - Estudiantes de Rio Cuarto x River Plate — Disney+
  • 20h - Boca Juniors x Instituto — ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados
Neymar comemorando gol no Santos

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, 22 de março de 2026

Redação Há 2 horas

Jogada

Éder admite estreia frustrante do Ceará na Série B: 'Precisamos melhorar'

Equipe alvinegra foi vaiada após o empate em 1x1 em casa com o São Bernardo no Castelão

Vladimir Marques 21 de Março de 2026

Jogada

Brítez pede desculpas após goleada sofrida na estreia da Série B: 'Passamos vergonha'

Zagueiro falou ao fim do jogo em que o Leão foi goleado por 4x0 para o Botafogo/SP

Vladimir Marques 21 de Março de 2026

Jogada

Fortaleza é goleado pelo Botafogo/SP fora de casa na estreia da Série B

Tricolor de Aço sofreu sua 1ª derrota na temporada 2026

Redação 21 de Março de 2026

Jogada

No Castelão, Ceará empata com o São Bernardo na estreia da Série B

Vovô saiu na frente com gol de Zanocelo, mas cedeu o empate no 2º tempo

Vladimir Marques 21 de Março de 2026

Jogada

Uniforme 1 da Seleção Brasileira para Copa do Mundo é lançado; veja imagens

A estreia do novo uniforme será contra a Croácia, no dia 31

Redação 21 de Março de 2026