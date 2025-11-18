Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vini Jr., jogador da Seleção Brasileira
Foto: Joilson Marconne / CBF

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (18) conta com diversas partidas transmitidas por canais de televisão e plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os duelos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (18)

AMISTOSOS

  • 8h | País de Gales sub-19 x Alemanha sub-19 | FIFA+
  • 16h30 | Brasil x Tunísia | Globo, ge tv e Sportv
  • 21h | EUA x Uruguai | Xsports (TV e YouTube)

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS

  • 13h | Iraque x Emirados Árabes Unidos | ESPN 4 e Disney+

AL AIN INTERNATIONAL CUP

  • 13h | Irã x Uzbequistão | ESPN 2 e Disney+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS SUB-21

  • 14h | Geórgia x Alemanha | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS SUB-19

  • 15h | Holanda x Irlanda | FIFA+

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

  • 14h | Chipre x Estônia | Disney+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 16h45 | Bélgica x Liechtenstein | Sportv
  • 16h45 | Espanha x Turquia | ESPN e Disney+
  • 16h45 | Kosovo x Suíça | ESPN 2 e Disney+
  • 16h45 | Escócia x Dinamarca | ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 | Áustria x Bósnia-Herzegovina | Disney+
  • 16h45 | Bulgária x Geórgia | Disney+
  • 16h45 | Romênia x San Marino | Disney+
  • 16h45 | País de Gales x Macedônia do Norte | Disney+
  • 16h45 | Suécia x Eslovênia | Disney+
  • 16h45 | Bielorrússia x Grécia | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 20h30 | Botafogo x Sport | Prime Video

BRASILEIRÃO SUB-20

  • 20h30 | Sport x Atlético-MG | Sportv

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

  • 22h | Trinidad e Tobago x Bermudas | Canal GOAT
  • 22h | Costa Rica x Honduras | Canal GOAT
  • 22h | Haiti x Nicarágua | Canal GOAT
  • 22h | Jamaica x Curaçao | Canal GOAT
  • 22h | Panamá x El Salvador | Canal GOAT
  • 22h | Guatemala x Suriname | Canal GOAT
