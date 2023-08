Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (15)

Com duelo pelo Brasileirão Série A, jogo decisivo da Copa do Mundo Feminina de Futebol e mais, confira as partidas que terão transmissões nesta terça-feira (15).

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (15)

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

20h00 | Athlético Paranaense x Cuiabá | PPV Youtube (CazéTv); Rede Furacão.

COPA DO MUNDO FEMININA

5h00 | Espanha x Suécia | SporTv; CazéTv; FIFA+.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

15h00 | Galatasaray x Olimpija Ljubljana | Canal Goat.

COPA DO BRASIL SUB-20

19h15 | Internacional x Grêmio | SporTv.

BRASILEIRO SUB-20

21h30 | Corinthians x Palmeiras | SporTv.