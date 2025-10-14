Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:49)
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal
Foto: INA FASSBENDER / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (14)

AMISTOSOS

  • 7h30 | Japão x Brasil | Globo, ge tv e Sportv
  • 13h | Noruega x Nova Zelândia | Sportv 2
  • 14h | Albânia x Jordânia | Disney+
  • 21h | Colômbia x Canadá | Canal GOAT

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA SUB-17

  • 10h | Moldávia sub-17 x Bielorrússia sub-17 | FIFA+
  • 10h | Noruega sub-17 x Bélgica sub-17 | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA SUB-19

  • 7h | Luxemburgo sub-19 x Eslovênia sub-19 | FIFA+
  • 12h | Alemanha sub-19 x Noruega sub-19 | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA SUB-21

  • 13h30 | Irlanda do Norte sub-21 x Alemanha sub-21 | FIFA+

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 10h | Seicheles x Gâmbia | FIFA+
  • 13h | África do Sul x Ruanda | FIFA+
  • 13h | Argélia x Uganda | FIFA+
  • 13h | Guiné x Botsuana | FIFA+
  • 13h | Nigéria x Benin | CazéTV e FIFA+
  • 13h | Somália x Moçambique | FIFA+
  • 16h | Costa do Marfim x Quênia | FIFA+
  • 16h | Gabão x Burundi | CazéTV e FIFA+
  • 16h | Marrocos x República do Congo | FIFA+
  • 16h | República Democrática do Congo x Sudão | FIFA+
  • 16h | Senegal x Mauritânia | FIFA+

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS

  • 14h | Catar x Emirados Árabes Unidos | Disney+
  • 15h45 | Arábia Saudita x Iraque | ESPN 2 e Disney+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 15h45 | Andorra x Sérvia | Disney+
  • 15h45 | Espanha x Bulgária | ESPN e Disney+
  • 15h45 | Irlanda x Armênia | Disney+
  • 15h45 | Itália x Israel | Disney+
  • 15h45 | Letônia x Inglaterra | Sportv 2
  • 15h45 | Portugal x Hungria | Sportv
  • 15h45 | Turquia x Geórgia | ESPN 4 e Disney+

COPA SANTA CATARINA

  • 15h | Criciúma x Caravaggio | FCF TV

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h30 | Chapecoense x Botafogo-SP | Disney+
  • 19h30 | Paysandu x Remo | Disney+
  • 21h30 | Athletico-PR x Avaí | Disney+

ELIMINATÓRIAS CONCACAF

  • 20h | Curaçao x Trinidad e Tobago | Canal GOAT
  • 21h | Jamaica x Bermuda | Canal GOAT
  • 22h | Panamá x Suriname | Canal GOAT
  • 23h | El Salvador x Guatemala | Canal GOAT

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA

  • 22h | Alajuelense (F) x Chorrillo (F) | Disney+
