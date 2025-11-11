Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 11 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (11)
MUNDIAL SUB-17
- 9h30 | Chile x Canadá | FIFA+
- 9h30 | Uganda x França | CazéTV e FIFA+
- 10h30 | Irlanda x Paraguai | FIFA+
- 10h30 | Uzbequistão x Panamá | FIFA+
- 11h45 | Burkina Faso x Tadjiquistão | FIFA+
- 11h45 | República Tcheca x EUA | CazéTV e FIFA+
- 12h45 | Arábia Saudita x Mali | FIFA+
- 12h45 | Nova Zelândia x Áustria | FIFA+
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 14h45 | Roma x Valerenga | ESPN 4 e Disney+
- 17h | St. Pölten x Chelsea | ESPN e Disney+
- 17h | Real Madrid x Paris FC | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Lyon x Wolfsburg | Disney+
