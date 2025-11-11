Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (11)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (11)

MUNDIAL SUB-17

9h30 | Chile x Canadá | FIFA+

9h30 | Uganda x França | CazéTV e FIFA+

10h30 | Irlanda x Paraguai | FIFA+

10h30 | Uzbequistão x Panamá | FIFA+

11h45 | Burkina Faso x Tadjiquistão | FIFA+

11h45 | República Tcheca x EUA | CazéTV e FIFA+

12h45 | Arábia Saudita x Mali | FIFA+

12h45 | Nova Zelândia x Áustria | FIFA+

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA