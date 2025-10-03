Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:57)
Jogada
Legenda: Evanilson em ação pelo Bournemouth, pelo Campeonato Inglês
Foto: Ryan Pierse / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Entre os jogos de destaque estão Hoffenheim x Colônia, pela Bundesliga, no Campeonato Alemão, Hellas Verona x Sassuolo, na Serie A Italiana, Bournemouth x Fulham, na Premier League, o Campeonato Inglês, e Osasuna x Getafe, na LaLiga, o Campeonato Espanhol.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (3)

CAMPEONATO LETÃO

  • 12h | Riga x Liepaja | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FINLANDÊS

  • 12h | Jaro x Haka | TV Green e OneFootball
  • 13h | HJK x Gnistan | TV Green e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO – 2ª DIVISÃO

  • 13h30 | Fortuna Düsseldorf x Nuremberg | Rede Contínua Sports e OneFootball
  • 13h30 | Eintracht Braunschweig x Paderborn | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO – 3ª DIVISÃO

  • 14h | Duisburg x Hansa Rostock | OneFootball

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Trabzonspor x Kayserispor | Disney+

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 14h | National Bank x Al Masry | Link Sport Club Podcast

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

  • 14h30 | Al Ahli (F) x Al Nassr (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO FRANCÊS – 2ª DIVISÃO

  • 15h | Le Mans x Troyes | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO HOLANDÊS – 2ª DIVISÃO

  • 15h | Dordrecht x VVV-Venlo | Canal CaloSalvador

CAMPEONATO ESPANHOL – 2ª DIVISÃO

  • 15h30 | Ceuta x Eibar | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | Hoffenheim x Colônia | Xsports, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 15h30 | Manchester United (F) x Chelsea (F) | Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+

COPA MARIA BONITA

  • 15h30 | CRB (F) x Atlético-PI (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Hellas Verona x Sassuolo | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Bournemouth x Fulham | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS – 2ª DIVISÃO

  • 16h | Wrexham x Birmingham | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Osasuna x Getafe | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 16h | River Plate x Liverpool | Disney+
  • 19h | Montevideo City Torque x Miramar Misiones | Disney+

LIBERTADORES FEMININA

  • 16h | Colo-Colo (F) x Olimpia (F) | Canal GOAT
  • 16h | Deportivo Cali (F) x Libertad (F) | Canal GOAT
  • 20h | São Paulo (F) x San Lorenzo (F) | Xsports (TV e YouTube), CazéTV, Sportv e Canal GOAT
  • 20h | Nacional (F) x Universidad de Chile (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h15 | Casa Pia x Estoril | Disney+

MUNDIAL SUB-20

  • 17h | Ucrânia sub-20 x Paraguai sub-20 | CazéTV e FIFA+
  • 17h | Panamá sub-20 x Coreia do Sul sub-20 | FIFA+
  • 20h | Egito sub-20 x Chile sub-20 | CazéTV e FIFA+
  • 20h | Nova Zelândia sub-20 x Japão sub-20 | FIFA+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Athletic x Amazonas | Disney+
  • 21h30 | Coritiba x Botafogo-SP | Disney+
  • 21h35 | CRB x Avaí | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

NWSL

  • 21h | Houston Dash (F) x Orlando Pride (F) | Xsports e Canal GOAT

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h | Necaxa x Pachuca | SportyNet (TV e YouTube)
Assuntos Relacionados
Foto de Léo Condé, que comentou sobre a atuação do Ceará contra o Vitória, na Série A do Brasileirão

Jogada

Condé lamenta derrota do Ceará para o Vitória: ‘não estávamos numa noite feliz’

Treinador avaliou a postura do Vovô em derrota pela Série A do Brasileirão 2025

Daniel Farias Há 6 minutos
Imagem do piloto holandês Max Verstappen

Jogada

Treino livre da Fórmula 1 do GP de Singapura: horário e onde assistir nesta sexta (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório em Singapura

Daniel Farias Há 32 minutos
Evanilson em ação pelo Bournemouth, pelo Campeonato Inglês

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Gastón Ávila, zagueiro do Fortaleza lamenta a derrota mas afirma

Jogada

Gastón Ávila lamenta derrota do Fortaleza no Castelão, mas afirma: 'Fizemos um bom jogo'

Zagueiro foi titular na derrota do Fortaleza por 2 a 0 para o São Paulo

Ian Laurindo* 02 de Outubro de 2025
Foto de Após rodada ruim, distância para sair do Z-4 aumenta para o Fortaleza; veja classificação

Jogada

Após rodada ruim, distância para sair do Z-4 aumenta para o Fortaleza; veja classificação

Leão poderia encurtar a diferença para quatro pontos mas perdeu para o São Paulo

Ian Laurindo* 02 de Outubro de 2025
Foto de Ferroviário eliminina Ceará e avança para final do Campeonato Cearense sub-20

Jogada

Ferroviário elimina o Ceará e avança para a final do Campeonato Cearense sub-20

Com brilho de goleiro, Ferrão vai disputar final do torneio contra o Fortaleza

Ian Laurindo* 02 de Outubro de 2025