Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:57)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Entre os jogos de destaque estão Hoffenheim x Colônia, pela Bundesliga, no Campeonato Alemão, Hellas Verona x Sassuolo, na Serie A Italiana, Bournemouth x Fulham, na Premier League, o Campeonato Inglês, e Osasuna x Getafe, na LaLiga, o Campeonato Espanhol.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (3)
CAMPEONATO LETÃO
- 12h | Riga x Liepaja | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 12h | Jaro x Haka | TV Green e OneFootball
- 13h | HJK x Gnistan | TV Green e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO – 2ª DIVISÃO
- 13h30 | Fortuna Düsseldorf x Nuremberg | Rede Contínua Sports e OneFootball
- 13h30 | Eintracht Braunschweig x Paderborn | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO – 3ª DIVISÃO
- 14h | Duisburg x Hansa Rostock | OneFootball
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Trabzonspor x Kayserispor | Disney+
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 14h | National Bank x Al Masry | Link Sport Club Podcast
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
- 14h30 | Al Ahli (F) x Al Nassr (F) | Canal GOAT
CAMPEONATO FRANCÊS – 2ª DIVISÃO
- 15h | Le Mans x Troyes | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO HOLANDÊS – 2ª DIVISÃO
- 15h | Dordrecht x VVV-Venlo | Canal CaloSalvador
CAMPEONATO ESPANHOL – 2ª DIVISÃO
- 15h30 | Ceuta x Eibar | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | Hoffenheim x Colônia | Xsports, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 15h30 | Manchester United (F) x Chelsea (F) | Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+
COPA MARIA BONITA
- 15h30 | CRB (F) x Atlético-PI (F) | Canal GOAT
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Hellas Verona x Sassuolo | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Bournemouth x Fulham | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS – 2ª DIVISÃO
- 16h | Wrexham x Birmingham | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Osasuna x Getafe | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 16h | River Plate x Liverpool | Disney+
- 19h | Montevideo City Torque x Miramar Misiones | Disney+
LIBERTADORES FEMININA
- 16h | Colo-Colo (F) x Olimpia (F) | Canal GOAT
- 16h | Deportivo Cali (F) x Libertad (F) | Canal GOAT
- 20h | São Paulo (F) x San Lorenzo (F) | Xsports (TV e YouTube), CazéTV, Sportv e Canal GOAT
- 20h | Nacional (F) x Universidad de Chile (F) | Canal GOAT
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h15 | Casa Pia x Estoril | Disney+
MUNDIAL SUB-20
- 17h | Ucrânia sub-20 x Paraguai sub-20 | CazéTV e FIFA+
- 17h | Panamá sub-20 x Coreia do Sul sub-20 | FIFA+
- 20h | Egito sub-20 x Chile sub-20 | CazéTV e FIFA+
- 20h | Nova Zelândia sub-20 x Japão sub-20 | FIFA+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Athletic x Amazonas | Disney+
- 21h30 | Coritiba x Botafogo-SP | Disney+
- 21h35 | CRB x Avaí | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
NWSL
- 21h | Houston Dash (F) x Orlando Pride (F) | Xsports e Canal GOAT
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Necaxa x Pachuca | SportyNet (TV e YouTube)
Assuntos Relacionados