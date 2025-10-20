Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (20)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (20)
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 13h | Al Shorta x Al Ittihad | ESPN 4 e Disney+
- 15h15 | Al Ahli x Al Gharafa | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h30 | Cádiz x Burgos | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 15h30 | Carpi x Ascoli | FIFA+
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Cremonese x Udinese | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | West Ham x Brentford | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Alavés x Valencia | Xsports e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 16h | Racing x Juventud | Disney+
- 19h | Plaza Colonia x Liverpool | Disney+
CAMPEONATO ISLANDÊS
- 16h15 | Fram x Stjarnan | Canal GOAT
BRASILEIRÃO
- 19h | Juventude x RB Bragantino | Premiere
- 19h30 | Vasco x Fluminense | Record, CazéTV e Premiere
- 21h30 | Santos x Vitória | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h30 | Ferroviária x Paysandu | ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados