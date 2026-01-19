Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (19)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (19)
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Besiktas x Kayserispor | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Cremonese x Hellas Verona | Disney+
- 16h45 | Lazio x Como | Xsports e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Brighton x Bournemouth | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Elche x Sevilla | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 | Estrela da Amadora x Estoril | Disney+
COPINHA
- 18h30 | Palmeiras x Ibrachina | CazéTV
- 21h | São Paulo x Botafogo | Xsports
CAMPEONATO CATARINENSE
- 19h30 | Criciúma x Concórdia | SportyNet (YouTube)
SÉRIE RIO DE LA PLATA
- 21h | Universidad de Concepción x Racing-URU | Disney+
