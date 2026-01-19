Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:05)
Jogada
Legenda: Bournemouth e Fulham se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (3)
Foto: AJ Reynolds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (19)

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Besiktas x Kayserispor | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Cremonese x Hellas Verona | Disney+
  • 16h45 | Lazio x Como | Xsports e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Brighton x Bournemouth | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Elche x Sevilla | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 | Estrela da Amadora x Estoril | Disney+

COPINHA

  • 18h30 | Palmeiras x Ibrachina | CazéTV
  • 21h | São Paulo x Botafogo | Xsports

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 19h30 | Criciúma x Concórdia | SportyNet (YouTube)

SÉRIE RIO DE LA PLATA

  • 21h | Universidad de Concepción x Racing-URU | Disney+
