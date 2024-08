Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

A agenda do futebol nesta segunda-feira (12) conta com muitos jogos. Partidas de diferentes competições movimentam os gramados ao redor do mundo nesta segunda e serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (12)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

20h | Guarani x Vila Nova | Sportv e Premiere

21h | Goiás x Ceará | TV Brasil, Premiere e Canal GOAT (YouTube)

BRASILEIRÃO SÉRIE C

20h | Sampaio Corrêa x ABC | DAZN e Nosso Futebol

20h | Floresta x Ypiranga-RS | DAZN e Nosso Futebol

CAMPEONATO ARGENTINO

19h | Tigre x Godoy Cruz | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

16h15 | Arouca x Vitória de Guimarães | Disney+

TROFÉU JOAN GAMPER

15h | Barcelona x Monaco | Barça One

2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO INGLÊS

16h | Luton Town x Burnley | ESPN 4 e Disney+

COPA PAULISTA

20h | Comercial x Botafogo-SP | Canal Futebol Paulista (YouTube)

LEAGUES CUP