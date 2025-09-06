Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 6 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Portugal entra em campo neste sábado
Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (6)

CAMPEONATO INGLÊS (QUARTA DIVISÃO)

  • 8h30 | Newport County x Bristol Rovers | Disney+
  • 13h30 | Bromley x Gillingham | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 9h30 | Arsenal (F) x London City Lionesses (F) | Canal GOAT e Disney+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 10h | Letônia x Sérvia | Sportv
  • 13h | Inglaterra x Andorra | ESPN e Disney+
  • 13h | Armênia x Portugal | Sportv
  • 15h45 | Áustria x Chipre | ESPN 3 e Disney+
  • 15h45 | Irlanda x Hungria | Sportv 4

CAMPEONATO NORTE-IRLANDÊS

  • 11h | Linfield x Portadown | OneFootball
  • 11h | Ballymena United x Glentoran | OneFootball
  • 11h | Crusaders x Coleraine | OneFootball
  • 11h | Carrick Rangers x Cliftonville | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 12h45 | Bayern (F) x Bayer Leverkusen (F) | DAZN

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 13h | Nigéria x Ruanda | CazéTV e FIFA+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 13h30 | Zaragoza x Valladolid | Disney+
  • 16h | Málaga x Granada | Disney+

SUPERCOPA DA ARGENTINA

  • 15h | Vélez Sarsfield x Central Córdoba | Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 15h | Cambuur x Willem II | Canal CaloSalvador (YouTube)

MUNDIAL DE CLUBES SUB-18

  • 15h | River Plate sub-18 x Real Madrid sub-18 | ESPN 4 e Disney+
  • 17h15 | Barcelona sub-18 x Corinthians sub-18 | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 15h30 | Montevideo Wanderers x Danubio | Disney+
  • 18h | Peñarol x Plaza Colonia | Disney+
  • 20h30 | Boston River x River Plate | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 16h | Botafogo-SP x Athletico-PR | RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

BRASILEIRÃO SÉRIE D (QUARTAS)

  • 16h | Barra x Cianorte | Metrópoles (YouTube)
  • 16h | Inter de Limeira x Goiatuba | Metrópoles (YouTube)
  • 17h | ASA x Maranhão | Metrópoles (YouTube)

BRASILEIRÃO SÉRIE C

  • 17h | Guarani x Ponte Preta | SportyNet (TV e YouTube)
  • 19h30 | São Bernardo x Londrina | SportyNet (TV e YouTube)

COPA DO NORDESTE (FINAL)

  • 17h30 | Bahia x Confiança | SBT Nordeste, ESPN 4, Disney+ e Premiere

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h30 | Estoril x Santa Clara | Xsports e Disney+

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 18h | Estados Unidos x Coreia do Sul | Xsports

MLS

  • 21h30 | Chicago Fire x New England Revolution | Apple TV
  • 21h30 | Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy | Apple TV
  • 21h30 | St. Louis x Dallas | Apple TV

LIGA FEMININA DOS EUA

  • 23h | Bay FC (F) x Kansas City Current (F) | Xsports
