Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (6)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 6 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (6)
CAMPEONATO INGLÊS (QUARTA DIVISÃO)
- 8h30 | Newport County x Bristol Rovers | Disney+
- 13h30 | Bromley x Gillingham | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 9h30 | Arsenal (F) x London City Lionesses (F) | Canal GOAT e Disney+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 10h | Letônia x Sérvia | Sportv
- 13h | Inglaterra x Andorra | ESPN e Disney+
- 13h | Armênia x Portugal | Sportv
- 15h45 | Áustria x Chipre | ESPN 3 e Disney+
- 15h45 | Irlanda x Hungria | Sportv 4
CAMPEONATO NORTE-IRLANDÊS
- 11h | Linfield x Portadown | OneFootball
- 11h | Ballymena United x Glentoran | OneFootball
- 11h | Crusaders x Coleraine | OneFootball
- 11h | Carrick Rangers x Cliftonville | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 12h45 | Bayern (F) x Bayer Leverkusen (F) | DAZN
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
- 13h | Nigéria x Ruanda | CazéTV e FIFA+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 13h30 | Zaragoza x Valladolid | Disney+
- 16h | Málaga x Granada | Disney+
SUPERCOPA DA ARGENTINA
- 15h | Vélez Sarsfield x Central Córdoba | Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h | Cambuur x Willem II | Canal CaloSalvador (YouTube)
MUNDIAL DE CLUBES SUB-18
- 15h | River Plate sub-18 x Real Madrid sub-18 | ESPN 4 e Disney+
- 17h15 | Barcelona sub-18 x Corinthians sub-18 | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 15h30 | Montevideo Wanderers x Danubio | Disney+
- 18h | Peñarol x Plaza Colonia | Disney+
- 20h30 | Boston River x River Plate | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 16h | Botafogo-SP x Athletico-PR | RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
BRASILEIRÃO SÉRIE D (QUARTAS)
- 16h | Barra x Cianorte | Metrópoles (YouTube)
- 16h | Inter de Limeira x Goiatuba | Metrópoles (YouTube)
- 17h | ASA x Maranhão | Metrópoles (YouTube)
BRASILEIRÃO SÉRIE C
- 17h | Guarani x Ponte Preta | SportyNet (TV e YouTube)
- 19h30 | São Bernardo x Londrina | SportyNet (TV e YouTube)
COPA DO NORDESTE (FINAL)
- 17h30 | Bahia x Confiança | SBT Nordeste, ESPN 4, Disney+ e Premiere
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h30 | Estoril x Santa Clara | Xsports e Disney+
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 18h | Estados Unidos x Coreia do Sul | Xsports
MLS
- 21h30 | Chicago Fire x New England Revolution | Apple TV
- 21h30 | Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy | Apple TV
- 21h30 | St. Louis x Dallas | Apple TV
LIGA FEMININA DOS EUA
- 23h | Bay FC (F) x Kansas City Current (F) | Xsports
