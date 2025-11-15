Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 15 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:30)
Jogada
Legenda: Jogadores da seleção da Espanha comemoram gol
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (15)

CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO

  • 8h | Alhama (F) x Madrid (F) | DAZN
  • 12h | Barcelona (F) x Real Madrid (F) | DAZN

MUNDIAL SUB-17 (32 AVOS)

  • 9h30 | Coreia do Sul sub-17 x Inglaterra sub-17 | FIFA+
  • 9h30 | Senegal sub-17 x Uganda sub-17 | FIFA+
  • 10h | Itália sub-17 x República Tcheca sub-17 | CazéTV e FIFA+
  • 10h30 | Japão sub-17 x África do Sul sub-17 | FIFA+
  • 11h45 | Alemanha sub-17 x Burkina Faso sub-17 | FIFA+
  • 12h15 | Venezuela sub-17 x Coreia do Norte sub-17 | FIFA+
  • 12h45 | Croácia sub-17 x Uzbequistão sub-17 | FIFA+
  • 12h45 | Áustria sub-17 x Tunísia sub-17 | FIFA+

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 10h30 | Manchester City (F) x Manchester United (F) | Xsports, Canal GOAT e Disney+

TERCEIRA DIVISÃO ITALIANA

  • 10h30 | Casarano x Catania | OneFootball

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 11h | Cazaquistão x Bélgica | ESPN e Disney+
  • 14h | Geórgia x Espanha | Disney+
  • 14h | Turquia x Bulgária | ESPN e Disney+
  • 14h | Chipre x Áustria | ESPN 4 e Disney+
  • 14h | Liechtenstein x País de Gales | Sportv 3
  • 16h45 | Suíça x Suécia | Sportv
  • 16h45 | Dinamarca x Bielorrússia | ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 | Grécia x Escócia | Disney+
  • 16h45 | Bósnia-Herzegovina x Romênia | Disney+
  • 16h45 | Eslovênia x Kosovo | Disney+

EUROPEU SUB-19

  • 12h | Holanda sub-19 x Cazaquistão sub-19 | FIFA+

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

  • 12h15 | Al Hilal (F) x Al Ula (F) | Canal GOAT

COPA DA ALEMANHA FEMININA

  • 12h30 | Wolfsburg (F) x Freiburg (F) | DAZN

AMISTOSOS

  • 13h | Brasil x Senegal | Globo, ge tv e Sportv
  • 16h | Alemanha sub-19 x Japão sub-19 | FIFA+
  • 19h | EUA x Paraguai | Xsports (TV e YouTube)
  • 21h30 | Colômbia x Nova Zelândia | Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT

NWSL (SEMIFINAL)

  • 14h | Washington Spirit (F) x Portland Thorns (F) | Xsports (TV e YouTube) e Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS – QUARTA DIVISÃO

  • 14h30 | Gillingham x Crawley Town | Disney+

TAÇA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL – FINAL

  • 15h30 | Azuriz x Cianorte | FPF TV

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 16h30 | Coritiba x Athletic | RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
  • 16h30 | Atlético-GO x Operário-PR | Disney+
  • 16h30 | Avaí x Remo | Disney+
  • 16h30 | CRB x Vila Nova | Disney+
  • 16h30 | Volta Redonda x Chapecoense | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO

  • 12h | Albacete x FC Andorra | Disney+
  • 17h | Racing Santander x Granada | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 18h30 | Sport x Flamengo | Prime Video
  • 21h | Santos x Palmeiras | Sportv e Premiere

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h30 | Independiente x Rosario Central | Disney+
