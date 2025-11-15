Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (15)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 15 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (15)
CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO
- 8h | Alhama (F) x Madrid (F) | DAZN
- 12h | Barcelona (F) x Real Madrid (F) | DAZN
MUNDIAL SUB-17 (32 AVOS)
- 9h30 | Coreia do Sul sub-17 x Inglaterra sub-17 | FIFA+
- 9h30 | Senegal sub-17 x Uganda sub-17 | FIFA+
- 10h | Itália sub-17 x República Tcheca sub-17 | CazéTV e FIFA+
- 10h30 | Japão sub-17 x África do Sul sub-17 | FIFA+
- 11h45 | Alemanha sub-17 x Burkina Faso sub-17 | FIFA+
- 12h15 | Venezuela sub-17 x Coreia do Norte sub-17 | FIFA+
- 12h45 | Croácia sub-17 x Uzbequistão sub-17 | FIFA+
- 12h45 | Áustria sub-17 x Tunísia sub-17 | FIFA+
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 10h30 | Manchester City (F) x Manchester United (F) | Xsports, Canal GOAT e Disney+
TERCEIRA DIVISÃO ITALIANA
- 10h30 | Casarano x Catania | OneFootball
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 11h | Cazaquistão x Bélgica | ESPN e Disney+
- 14h | Geórgia x Espanha | Disney+
- 14h | Turquia x Bulgária | ESPN e Disney+
- 14h | Chipre x Áustria | ESPN 4 e Disney+
- 14h | Liechtenstein x País de Gales | Sportv 3
- 16h45 | Suíça x Suécia | Sportv
- 16h45 | Dinamarca x Bielorrússia | ESPN 4 e Disney+
- 16h45 | Grécia x Escócia | Disney+
- 16h45 | Bósnia-Herzegovina x Romênia | Disney+
- 16h45 | Eslovênia x Kosovo | Disney+
EUROPEU SUB-19
- 12h | Holanda sub-19 x Cazaquistão sub-19 | FIFA+
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
- 12h15 | Al Hilal (F) x Al Ula (F) | Canal GOAT
COPA DA ALEMANHA FEMININA
- 12h30 | Wolfsburg (F) x Freiburg (F) | DAZN
AMISTOSOS
- 13h | Brasil x Senegal | Globo, ge tv e Sportv
- 16h | Alemanha sub-19 x Japão sub-19 | FIFA+
- 19h | EUA x Paraguai | Xsports (TV e YouTube)
- 21h30 | Colômbia x Nova Zelândia | Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT
NWSL (SEMIFINAL)
- 14h | Washington Spirit (F) x Portland Thorns (F) | Xsports (TV e YouTube) e Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS – QUARTA DIVISÃO
- 14h30 | Gillingham x Crawley Town | Disney+
TAÇA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL – FINAL
- 15h30 | Azuriz x Cianorte | FPF TV
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 16h30 | Coritiba x Athletic | RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
- 16h30 | Atlético-GO x Operário-PR | Disney+
- 16h30 | Avaí x Remo | Disney+
- 16h30 | CRB x Vila Nova | Disney+
- 16h30 | Volta Redonda x Chapecoense | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO
- 12h | Albacete x FC Andorra | Disney+
- 17h | Racing Santander x Granada | Disney+
BRASILEIRÃO
- 18h30 | Sport x Flamengo | Prime Video
- 21h | Santos x Palmeiras | Sportv e Premiere
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h30 | Independiente x Rosario Central | Disney+
