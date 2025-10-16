Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (16)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025
(Atualizado às 08:39)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (16)
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 12h | Ilves x KuPS | Canal GOAT, TV Green e OneFootball
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 13h45 | Atlético de Madrid x Manchester United | ESPN 4 e Disney+
- 16h | PSG x Real Madrid | ESPN e Disney+
- 16h | Benfica x Arsenal | Disney+
- 16h | Bayern x Juventus | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)
- 16h | Huddersfield x Bolton | Disney+
BRASIL LADIES CUP
- 18h30 | Grêmio x Peñarol | Record News e Canal GOAT
- 21h40 | Palmeiras x Gimnasia | Record News e Canal GOAT
BRASILEIRÃO
- 19h | Grêmio x São Paulo | Sportv e Premiere
- 21h30 | Vitória x Bahia | Sportv e Premiere
- 21h30 | Fluminense x Juventude | Prime Video
COPA DO URUGUAI
- 21h | Racing x Plaza Colonia | Disney+
CONCACAF CHAMPIONS CUP FEMININA
- 23h | Vancouver Rise x Alianza | Disney+
