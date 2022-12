Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (15)

A agenda de jogos desta quinta-feira (15) não conta com jogos da Copa do Mundo. As partidas da competição internacional só retornam neste sábado (17), com a disputa do terceiro lugar. Apesar disso, outras competições movimentam os gramados nesta quinta. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (15)

LIGA DOS CAMPEÕES FEMININA

14h45 | Rosengard - Bayern de Munique | DAZN e YouTube

14h45 | Juventus - Zurich | DAZN e YouTube

17h | Benfica - Barcelona | DAZN e YouTube

17h | Arsenal - Lyon | DAZN e YouTube

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

08h | Besiktas - Giresunspor

10h | Werder Bremen - Meppen

11h30 | Adana Demirspor - Sampdoria

14h30 | Sevilla - Volendam

15h30 | Burgos - Athletic Bilbao

17h | Aston Villa - Villarreal