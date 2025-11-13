Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (13)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (13)
AMISTOSOS
- 13h | Irã x Cabo Verde | ESPN 2 e Disney+
- 14h | Lituânia x Israel | Sportv 3 e Disney+
- 14h | República Tcheca x San Marino | Disney+
- 21h30 | Canadá x Equador | Xsports, Rede Contínua Sports e Canal GOAT
ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
- 13h | Emirados Árabes Unidos x Iraque | ESPN 3 e Disney+
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
- 13h | Nigéria x Gabão | CazéTV e FIFA+
- 16h | Camarões x Congo | CazéTV e FIFA+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 14h | Noruega x Estônia | ESPN 4 e Disney+
- 14h | Azerbaijão x Islândia | Disney+
- 14h | Armênia x Hungria | Sportv 2
- 16h45 | Irlanda x Portugal | Sportv
- 16h45 | Moldávia x Itália | Sportv 2
- 16h45 | Inglaterra x Sérvia | Sportv 3
- 16h45 | França x Ucrânia | ESPN e Disney+
- 16h45 | Andorra x Albânia | ESPN 4 e Disney+
ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF
- 19h | Suriname x El Salvador | Canal GOAT
- 19h | Bermudas x Curaçao | Canal GOAT
- 21h | Trinidad e Tobago x Jamaica | Canal GOAT
- 21h | Haiti x Costa Rica | Canal GOAT
- 23h | Nicarágua x Honduras | Canal GOAT
- 23h | Guatemala x Panamá | Canal GOAT
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 15h | Santos x Palmeiras | UOL Play
- 18h | Ferroviária x Corinthians | Record News, CazéTV, Space e HBO Max
- 20h | Realidade Jovem x São Paulo | Sportv
