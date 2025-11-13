Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (13)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (13)

AMISTOSOS

13h | Irã x Cabo Verde | ESPN 2 e Disney+

14h | Lituânia x Israel | Sportv 3 e Disney+

14h | República Tcheca x San Marino | Disney+

21h30 | Canadá x Equador | Xsports, Rede Contínua Sports e Canal GOAT

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS

13h | Emirados Árabes Unidos x Iraque | ESPN 3 e Disney+

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

13h | Nigéria x Gabão | CazéTV e FIFA+

16h | Camarões x Congo | CazéTV e FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

14h | Noruega x Estônia | ESPN 4 e Disney+

14h | Azerbaijão x Islândia | Disney+

14h | Armênia x Hungria | Sportv 2

16h45 | Irlanda x Portugal | Sportv

16h45 | Moldávia x Itália | Sportv 2

16h45 | Inglaterra x Sérvia | Sportv 3

16h45 | França x Ucrânia | ESPN e Disney+

16h45 | Andorra x Albânia | ESPN 4 e Disney+

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

19h | Suriname x El Salvador | Canal GOAT

19h | Bermudas x Curaçao | Canal GOAT

21h | Trinidad e Tobago x Jamaica | Canal GOAT

21h | Haiti x Costa Rica | Canal GOAT

23h | Nicarágua x Honduras | Canal GOAT

23h | Guatemala x Panamá | Canal GOAT

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO