Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:58)
Jogada
Legenda: Rodrygo pode estar de saída do Real Madrid após interesse de equipes inglesas
Foto: JAVIER SORIANO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (22)

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 9h | Monaco sub-19 x Tottenham sub-19 | UEFA.tv
  • 11h | Bayern de Munique sub-19 x Club Brugge sub-19 | UEFA.tv

AFC CHAMPIONS LEAGUE

  • 9h15 | Shanghai Shenhua x FC Seoul | Disney+
  • 10h45 | FC Goa x Al Nassr | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 11h | Al Ahly x Al Ittihad-EGI | Link Sport Club Podcast (YouTube)
  • 14h | Al Masry x Smouha | Link Sport Club Podcast (YouTube)

CAMPEONATO FINLANDÊS

  • 12h | Inter Turku x Gnistan | Canal GOAT e OneFootball
  • 13h | HJK Helsinki x SJK Seinajoki | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Konyaspor x Besiktas | Disney+

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  • 13h45 | Athletic Bilbao x Qarabag Agdam | TNT e HBO Max
  • 13h45 | Galatasaray x Bodo Glimt | Space e HBO Max
  • 16h | Atalanta x Slavia Praga | HBO Max
  • 16h | Bayern de Munique x Club Brugge | HBO Max
  • 16h | Chelsea x Ajax | HBO Max
  • 16h | Eintracht Frankfurt x Liverpool | Space e HBO Max
  • 16h | Real Madrid x Juventus | TNT e HBO Max
  • 16h | Sporting x Olympique de Marseille | HBO Max

MUNDIAL FEMININO SUB-17

  • 10h | Espanha x Coreia do Sul | FIFA+
  • 13h | Japão x Zâmbia | CazéTV e FIFA+
  • 13h | Samoa x Canadá | FIFA+
  • 16h | Costa do Marfim x Colômbia | FIFA+
  • 16h | Nigéria x França | CazéTV e FIFA+
  • 16h | Paraguai x Nova Zelândia | FIFA+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Sheffield Wednesday x Middlesbrough | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 19h | Bahia x Internacional | Premiere

COPA DO CARIBE

  • 19h | Defence Force x Mount Pleasant | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA

  • 21h | Sporting San Miguelito x Plaza Amador | Disney+
  • 23h | Real España x Club Xelaju | Disney+

LIBERTADORES

  • 21h30 | Flamengo x Racing | Globo, ge tv e Paramount+

MLS

  • 21h30 | Chicago Fire x Orlando City | Apple TV+
  • 23h30 | Portland Timbers x Real Salt Lake | Apple TV+
