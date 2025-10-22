Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (22)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (22)
UEFA YOUTH LEAGUE
- 9h | Monaco sub-19 x Tottenham sub-19 | UEFA.tv
- 11h | Bayern de Munique sub-19 x Club Brugge sub-19 | UEFA.tv
AFC CHAMPIONS LEAGUE
- 9h15 | Shanghai Shenhua x FC Seoul | Disney+
- 10h45 | FC Goa x Al Nassr | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 11h | Al Ahly x Al Ittihad-EGI | Link Sport Club Podcast (YouTube)
- 14h | Al Masry x Smouha | Link Sport Club Podcast (YouTube)
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 12h | Inter Turku x Gnistan | Canal GOAT e OneFootball
- 13h | HJK Helsinki x SJK Seinajoki | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Konyaspor x Besiktas | Disney+
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 13h45 | Athletic Bilbao x Qarabag Agdam | TNT e HBO Max
- 13h45 | Galatasaray x Bodo Glimt | Space e HBO Max
- 16h | Atalanta x Slavia Praga | HBO Max
- 16h | Bayern de Munique x Club Brugge | HBO Max
- 16h | Chelsea x Ajax | HBO Max
- 16h | Eintracht Frankfurt x Liverpool | Space e HBO Max
- 16h | Real Madrid x Juventus | TNT e HBO Max
- 16h | Sporting x Olympique de Marseille | HBO Max
MUNDIAL FEMININO SUB-17
- 10h | Espanha x Coreia do Sul | FIFA+
- 13h | Japão x Zâmbia | CazéTV e FIFA+
- 13h | Samoa x Canadá | FIFA+
- 16h | Costa do Marfim x Colômbia | FIFA+
- 16h | Nigéria x França | CazéTV e FIFA+
- 16h | Paraguai x Nova Zelândia | FIFA+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Sheffield Wednesday x Middlesbrough | Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | Bahia x Internacional | Premiere
COPA DO CARIBE
- 19h | Defence Force x Mount Pleasant | Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA
- 21h | Sporting San Miguelito x Plaza Amador | Disney+
- 23h | Real España x Club Xelaju | Disney+
LIBERTADORES
- 21h30 | Flamengo x Racing | Globo, ge tv e Paramount+
MLS
- 21h30 | Chicago Fire x Orlando City | Apple TV+
- 23h30 | Portland Timbers x Real Salt Lake | Apple TV+
