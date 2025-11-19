Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (19)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Com o fim da Data Fifa de novembro, os campeonatos nacionais retornam neste meio de semana. O Brasileirão, por exemplo, terá jogos importantes da 34ª rodada, como o Fla-Flu, jogo do Palmeiras e também a disputa paulista entre Santos e Mirassol.

Outros destaques desta quarta são uma partida decisiva nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, entre São Paulo e Fortaleza, além da abertura da última rodada da Série B, jogos da Champions League Feminina e de campeonatos nacionais sul-americanos.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (19)

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

14h45 | Juventus x Lyon | ESPN 4 e Disney+

14h45 | Wolfsburg x Manchester United | Disney+

17h | Arsenal x Real Madrid | ESPN e Disney+

17h | Paris FC x Benfica | Disney+

17h | Valerenga x Sankt Polten | Disney+

COPA DO BRASIL SUB-20

15h30 | São Paulo x Fortaleza | Sportv

CAMPEONATO PERUANO

17h | Atlético Grau x Sporting Cristal | Fanatiz

BRASILEIRÃO

19h30 | Palmeiras x Vitória | Sportv e Premiere

21h30 | Fluminense x Flamengo | Premiere

21h30 | Grêmio x Vasco | Globo e Premiere

21h30 | Santos x Mirassol | Globo e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h30 | Vila Nova x Volta Redonda | Disney+

CAMPEONATO COLOMBIANO