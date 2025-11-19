Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (19)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Com o fim da Data Fifa de novembro, os campeonatos nacionais retornam neste meio de semana. O Brasileirão, por exemplo, terá jogos importantes da 34ª rodada, como o Fla-Flu, jogo do Palmeiras e também a disputa paulista entre Santos e Mirassol.
Outros destaques desta quarta são uma partida decisiva nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, entre São Paulo e Fortaleza, além da abertura da última rodada da Série B, jogos da Champions League Feminina e de campeonatos nacionais sul-americanos.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (19)
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 14h45 | Juventus x Lyon | ESPN 4 e Disney+
- 14h45 | Wolfsburg x Manchester United | Disney+
- 17h | Arsenal x Real Madrid | ESPN e Disney+
- 17h | Paris FC x Benfica | Disney+
- 17h | Valerenga x Sankt Polten | Disney+
COPA DO BRASIL SUB-20
- 15h30 | São Paulo x Fortaleza | Sportv
CAMPEONATO PERUANO
- 17h | Atlético Grau x Sporting Cristal | Fanatiz
BRASILEIRÃO
- 19h30 | Palmeiras x Vitória | Sportv e Premiere
- 21h30 | Fluminense x Flamengo | Premiere
- 21h30 | Grêmio x Vasco | Globo e Premiere
- 21h30 | Santos x Mirassol | Globo e Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h30 | Vila Nova x Volta Redonda | Disney+
CAMPEONATO COLOMBIANO
- 20h30 | Atlético Bucaramanga x Santa Fé | Fanatiz
- 22h30 | Junior Barranquilla x Independiente Medellín | Fanatiz