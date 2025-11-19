Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Legenda: Léo Ortiz, jogador do Flamengo, e Cano, jogador do Fluminense
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Com o fim da Data Fifa de novembro, os campeonatos nacionais retornam neste meio de semana. O Brasileirão, por exemplo, terá jogos importantes da 34ª rodada, como o Fla-Flu, jogo do Palmeiras e também a disputa paulista entre Santos e Mirassol.

Outros destaques desta quarta são uma partida decisiva nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, entre São Paulo e Fortaleza, além da abertura da última rodada da Série B, jogos da Champions League Feminina e de campeonatos nacionais sul-americanos.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (19)

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 14h45 | Juventus x Lyon | ESPN 4 e Disney+
  • 14h45 | Wolfsburg x Manchester United | Disney+
  • 17h | Arsenal x Real Madrid | ESPN e Disney+
  • 17h | Paris FC x Benfica | Disney+
  • 17h | Valerenga x Sankt Polten | Disney+

COPA DO BRASIL SUB-20

  • 15h30 | São Paulo x Fortaleza | Sportv

CAMPEONATO PERUANO

  • 17h | Atlético Grau x Sporting Cristal | Fanatiz

BRASILEIRÃO

  • 19h30 | Palmeiras x Vitória | Sportv e Premiere
  • 21h30 | Fluminense x Flamengo | Premiere
  • 21h30 | Grêmio x Vasco | Globo e Premiere
  • 21h30 | Santos x Mirassol | Globo e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h30 | Vila Nova x Volta Redonda | Disney+

CAMPEONATO COLOMBIANO

  • 20h30 | Atlético Bucaramanga x Santa Fé | Fanatiz
  • 22h30 | Junior Barranquilla x Independiente Medellín | Fanatiz
