Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 5 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:12)
Jogada
Legenda: Jogadores do Barcelona comemoram gol durante partida
Foto: MANAURE QUINTERO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (5)

CAMPEONATO JAPONÊS

3h | Kashima Antlers x Gamba Osaka | Canal GOAT

CAMPEONATO ITALIANO

7h30 | Udinese x Cagliari | Disney+
10h | Fiorentina x Roma | Xsports e Disney+
10h | Bologna x Pisa | Disney+
13h | Napoli x Genoa | CazéTV e Disney+
15h45 | Juventus x Milan | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

8h | Ipswich x Norwich | Xsports e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

8h | Tottenham (F) x Brighton (F) | Disney+
8h | London City Lionesses (F) x Liverpool (F) | Disney+

CAMPEONATO BELGA

8h30 | Anderlecht x Standard Liège | DAZN
13h30 | Club Brugge x Union Saint-Gilloise | DAZN

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

8h30 | Arminia Bielefeld x Schalke 04 | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

8h30 | Erzgebirge Aue x Rot-Weiss Essen | OneFootball
11h30 | Wehen Wiesbaden x 1860 Munique | OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

9h | Alavés x Elche | Disney+
11h15 | Sevilla x Barcelona | Disney+
13h30 | Espanyol x Betis | ESPN 3 e Disney+
13h30 | Real Sociedad x Rayo Vallecano | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

9h | Zaragoza x Córdoba | Disney+
11h15 | Castellón x Sporting Gijón | Disney+
13h30 | Racing Santander x Málaga | Disney+
16h | Las Palmas x Cádiz | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

9h | Union Berlin (F) x Freiburg (F) | DAZN

CAMPEONATO HOLANDÊS

9h30 | Feyenoord x Utrecht | Disney+
11h45 | AZ Alkmaar x Telstar | Disney+

CAMPEONATO NORUEGUÊS

9h30 | Viking x Brann | TV Green e OneFootball
12h | Bodo/Glimt x Haugesund | Canal GOAT, TV Green e OneFootball
12h | Fredrikstad x HamKam | OneFootball
12h | Stromsgodset x KFUM | OneFootball
14h15 | Rosenborg x Sarpsborg | TV Green e OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS

10h | Aston Villa x Burnley | ESPN 4 e Disney+
10h | Everton x Crystal Palace | Disney+
10h | Newcastle x Nottingham Forest | ESPN e Disney+
10h | Wolverhampton x Brighton | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
12h30 | Brentford x Manchester City | ESPN e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

10h | Lyon x Toulouse | CazéTV
15h45 | Lille x PSG | CazéTV

CAMPEONATO ALEMÃO

10h30 | Stuttgart x Heidenheim | SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
12h30 | Hamburgo x Mainz | SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
14h30 | Borussia Mönchengladbach x Freiburg | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO URUGUAIO

10h30 | Progreso x Cerro | Disney+
15h30 | Racing x Plaza Colonia | Disney+
18h | Peñarol x Danubio | Disney+

CAMPEONATO ESCOCÊS

11h | Falkirk x Rangers | Canal GOAT

CAMPEONATO FINLANDÊS

11h | Inter Turku x KuPS | TV Green e OneFootball

CAMPEONATO ESLOVACO

12h | Skalica x Dunajská Streda | TV Green e OneFootball

CAMPEONATO PORTUGUÊS

11h30 | Arouca x Famalicão | Disney+
15h15 | Sporting x Braga | ESPN 4 e Disney+
17h15 | Porto x Benfica | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO TURCO

14h | Samsunspor x Fenerbahçe | Disney+
14h | Göztepe x Istanbul Basaksehir | Disney+

NWSL

14h | Washington Spirit (F) x San Diego Wave (F) | Disney+

CAMPEONATO GREGO

14h30 | PAOK x Olympiacos | SportyNet
15h30 | Panathinaikos x Atromitos | SportyNet

COPA PAULISTA (FINAL)

15h | Primavera x XV de Piracicaba | Gazeta, Ulisses TV, Metrópoles e Paulistão (YouTube)

COPA MARIA BONITA

15h30 | Bahia (F) x CRB (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO ESPANHOL

16h | Celta de Vigo x Atlético de Madrid | Disney+

BRASILEIRÃO

16h | São Paulo x Palmeiras | Globo, ge tv e Premiere
16h | Vasco x Vitória | Globo e Premiere
18h30 | Bahia x Flamengo | Premiere
18h30 | Juventude x Fortaleza | Premiere
20h30 | Cruzeiro x Sport | Sportv e Premiere
20h30 | Ceará x Santos | Prime Video

BRASILEIRÃO SÉRIE B

16h | Operário-PR x Remo | SportyNet e Disney+
20h30 | Atlético-GO x Athletico-PR | RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

LIBERTADORES FEMININA

16h | Corinthians (F) x Always Ready (F) | Xsports, Canal GOAT, N Sports e Sportv
16h | Boca Juniors (F) x Adiffem (F) | Canal GOAT
20h | Alianza Lima (F) x Ferroviária (F) | Xsports, Canal GOAT, N Sports, Sportv 3 e CazéTV
20h | Independiente Dragonas (F) x Santa Fe (F) | Canal GOAT

BRASILEIRÃO SÉRIE C

16h30 | Floresta x Londrina | DAZN e SportyNet+
19h | São Bernardo x Caxias | DAZN e SportyNet+

MUNDIAL SUB-20

17h | Nova Caledônia sub-20 x França sub-20 | CazéTV e FIFA+
17h | África do Sul sub-20 x EUA sub-20 | FIFA+
20h | Nigéria sub-20 x Colômbia sub-20 | CazéTV e FIFA+
20h | Arábia Saudita sub-20 x Noruega sub-20 | FIFA+

CAMPEONATO FRANCÊS

15h45 | Lille x PSG | CazéTV

CAMPEONATO ITALIANO

15h45 | Juventus x Milan | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

16h | Las Palmas x Cádiz | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

17h15 | Porto x Benfica | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

18h | Peñarol x Danubio | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

19h | Boca Juniors x Newell's Old Boys | ESPN 4 e Disney+
21h15 | Rosario Central x River Plate | ESPN 4 e Disney+

MLS

19h | Vancouver Whitecaps x San Jose Earthquakes | Apple TV+
22h | Los Angeles FC x Atlanta United | Space, HBO Max e Apple TV+

