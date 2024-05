Jogos de hoje na TV: quem joga, onde assistir e que horas serão os jogos desta terça-feira (28)

Com duelos pela Libertadores e Sul-Americana, além de confrontos pelas séries B e C do Campeonato Brasileiro, saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira (28).

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (28)

COPA LIBERTADORES

19H00 | Junior Barranquilla x Botafogo | ESPN 4; Star+

19h00 | Penãrol x Rosario Central | ESPN 3; Star+

19h00 | Atlético-MG x Caracas FC | Paramount+

19h00 | LDU de Quito x Universitario | Paramount+

21h00 | Bolívar x Palestino | ESPN 3; Star+

21h00 | Flamengo x Millonarios | ESPN; Star+

COPA SUL-AMERICANA

19h00 | Argentino Juniors x Nacional Asuncion | Paramount+

19h00 | Corinthians x Racing Montevideo | ESPN; Star+

21h30 | Coquimbo Unido x RB Bragantino | Star+

21h30 | Racing Club x Sportivo Luqueno | Paramount+

21h30 | Internacional x Belgrano Cordoba | ESPN 4; Star+; SBT; YouTube (SBT SPORTS)

21h30 | Delfin SC x Real Tomayapo | Paramount+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h00 | Amazonas x Mirassol | SporTV; Premiere FC

BRASILEIRÃO SÉRIE C

20h00 | Floresta x Ferroviário | Dazn; Nosso Futebol+; YouTube (Nosso Futebol)