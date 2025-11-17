Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Las Vegas Raiders na NFL
Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (17) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (17), NA NFL

  • 22h15 | Dallas Cowboys x Las Vegas Raiders | ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Estêvão, jogador da Seleção Brasileira

Jogada

Brasil x Tunísia: escalação da Seleção Brasileira deve ter novidade e desfalque; veja

Este amistoso preparatório para a Copa será o último jogo do Brasil na temporada 2025

Daniel Farias Há 16 minutos
Foto de jogadores da seleção da Alemanha comemorando gol em partida

Jogada

Alemanha x Eslováquia nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela sexta rodada das Eliminatórias europeias

Daniel Farias Há 54 minutos
Las Vegas Raiders na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)

Confira os jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Alemanha

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Pol Fernández em ação pelo Godoy Cruz

Jogada

Ex-Fortaleza, Pol Fernández é rebaixado com o Godoy Cruz para a 2ª divisão da Argentina

Meio-campista atuou em 15 jogos do time nesta temporada

Redação 16 de Novembro de 2025