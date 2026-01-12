Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:56)
Jogada
Legenda: C.J. Stroud durante Houston Texans x Los Angeles Rams na NFL
Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje dos playoffs da NFL na TV desta segunda-feira (12) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (12), NA NFL

  • 22h | Houston Texans x Pittsburgh Steelers | ESPN e Disney+
