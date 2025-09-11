Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol americano ao vivo desta quinta, dia 11 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:13)
Jogada
Legenda: Jordan Love durante Green Bay Packers x Detroit Lions na NFL
Foto: John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (11) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (11), NA NFL

  • 21h15 | Washington Commanders x Green Bay Packers | Sportv 2 e NFL Game Pass
Assuntos Relacionados
Bryan Ramírez em ação pelo LDU

Jogada

Presidente revela o que fez Ceará não contratar Bryan Ramírez, da LDU

João Paulo concedeu exclusiva ao Jogada 1º Tempo desta quarta (10)

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Pedro Raul comemorando gol com a camisa do Ceará

Jogada

Ceará vai comprar Pedro Raul do Corinthians? Presidente esclarece possibilidade

João Paulo Silva comentou sobre o assunto em entrevista ao Jogada 1º Tempo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Jordan Love, quarterback do Green Bay Packers, durante jogo da NFL

Jogada

Washington Commanders x Green Bay Packers na NFL: onde assistir, horário e destaques

Veja como assistir ao vivo ao jogo do Thursday Night Football, da NFL

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Jordan Love durante Green Bay Packers x Detroit Lions na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol americano ao vivo desta quinta, dia 11 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Arthur Cabral

Jogada

Botafogo x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Cruzeiro x Atlético Mineiro pela Copa do Brasil

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de julho de 2025

Ian Laurindo* 11 de Setembro de 2025