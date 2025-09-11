Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)
Confira os jogos de futebol americano ao vivo desta quinta, dia 11 de setembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:13)
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (11) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (11), NA NFL
- 21h15 | Washington Commanders x Green Bay Packers | Sportv 2 e NFL Game Pass
Assuntos Relacionados