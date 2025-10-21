Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (21)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: LeBron James em ação com a camisa do Los Angeles Lakers
Foto: Justin Tafoya / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (21) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (21), NA NBA

  • 20h30 | Houston Rockets x Oklahoma City Thunder | Amazon Prime Video
  • 23h | Golden State Warriors x Los Angeles Lakers | ESPN e Disney+
