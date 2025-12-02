Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (2) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2), NA NBA
- 21h | Philadelphia 76ers x Washington Wizards | League Pass
- 21h30 | Toronto Raptors x Portland Trail Blazers | League Pass
- 22h | Boston Celtics x New York Knicks | Prime Video e League Pass
- 22h | San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves | League Pass
- 01h | Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder | Prime Video e League Pass
Assuntos Relacionados