Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Tatum e o Boston Celtics entram em quadra
Foto: Bart Young / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (2) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2), NA NBA

  • 21h | Philadelphia 76ers x Washington Wizards | League Pass
  • 21h30 | Toronto Raptors x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 22h | Boston Celtics x New York Knicks | Prime Video e League Pass
  • 22h | San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves | League Pass
  • 01h | Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder | Prime Video e League Pass
Assuntos Relacionados
Foto de Marinho, jogador do Fortaleza

Jogada

Marinho se recupera de lesão e deve ser novidade no Fortaleza contra o Corinthians

Atacante voltou a treinar após mais de um mês afastado por conta de uma lesão

Daniel Farias Há 55 minutos
Foto de Tatum, do Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores durante Barcelona x Atlético de Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Tirol supera Fortaleza nos pênaltis e está na Final da Taça Fares Lopes

Coruja vai encarar o Maracanã na final em jogo único, no dia 5

Vladimir Marques 01 de Dezembro de 2025
presidente do flamengo

Jogada

Presidente do Flamengo provoca rivais e projeta título já contra o Ceará; veja vídeo

Rubro-Negro enfrenta o Vovô nesta quarta-feira

Redação 01 de Dezembro de 2025
Torcida do Fortaleza comemora dentro do estádio

Jogada

Fortaleza x Corinthians: mais de 33 mil torcedores confirmados em poucas horas

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Castelão

Redação 01 de Dezembro de 2025