Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (10)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:51)
Jogada
Legenda: Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA
Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (10) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (10), NA NBA

  • 21h30 | New York Knicks x Indiana Pacers | League Pass
  • 22h | Houston Rockets x Los Angeles Clippers | League Pass
  • 23h | Phoenix Suns x Dallas Mavericks | League Pass
  • 0h | Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs | League Pass
