Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (10)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (10) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (10), NA NBA
- 21h30 | New York Knicks x Indiana Pacers | League Pass
- 22h | Houston Rockets x Los Angeles Clippers | League Pass
- 23h | Phoenix Suns x Dallas Mavericks | League Pass
- 0h | Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs | League Pass
