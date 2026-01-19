Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (19)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
Jogada
Legenda: Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA
Foto: ZACH BEEKER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (19) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (19), NA NBA

  • 15h | Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks | League Pass
  • 16h30 | Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers | ESPN 2 e Disney+
  • 17h | Los Angeles Clippers x Washington Wizards | League Pass
  • 19h | Dallas Mavericks x New York Knicks | ESPN 4 e Disney+
  • 19h | Utah Jazz x San Antonio Spurs | League Pass
  • 21h | Indiana Pacers x Philadelphia 76ers | YouTube NBA Brasil
  • 21h30 | Phoenix Suns x Brooklyn Nets | League Pass
  • 22h | Boston Celtics x Detroit Pistons | ESPN 4 e Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (19)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 18 minutos
Bournemouth e Fulham se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (3)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 23 minutos
Foto de Maílton comemora vitória do Fortaleza mas aponta: 'A gente tá sempre buscando evolução'

Jogada

Maílton celebra vitória do Fortaleza e destaca adaptação ao trabalho de Carpini

Lateral foi destaque no triunfo sobre o Maracanã

Ian Laurindo* 18 de Janeiro de 2026
técnico

Jogada

Carpini celebra classificação do Fortaleza e destaca momento de construção do elenco

Tricolor venceu o Iguatu por 1 a 0 neste domingo e avançou para a 2ª fase do Cearense

Crisneive Silveira 18 de Janeiro de 2026
jogadores

Jogada

Fortaleza vence o Maracanã e garante vaga antecipada na 2ª fase do Cearense

Bareiro marcou o único gol da partida realizada no PV

Crisneive Silveira 18 de Janeiro de 2026
Kuscevic em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza atualiza boletim médico e informa situação de três atletas

Clube detalhou situação dos atletas

Crisneive Silveira 18 de Janeiro de 2026