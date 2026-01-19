Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (19)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (19) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (19), NA NBA
- 15h | Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks | League Pass
- 16h30 | Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers | ESPN 2 e Disney+
- 17h | Los Angeles Clippers x Washington Wizards | League Pass
- 19h | Dallas Mavericks x New York Knicks | ESPN 4 e Disney+
- 19h | Utah Jazz x San Antonio Spurs | League Pass
- 21h | Indiana Pacers x Philadelphia 76ers | YouTube NBA Brasil
- 21h30 | Phoenix Suns x Brooklyn Nets | League Pass
- 22h | Boston Celtics x Detroit Pistons | ESPN 4 e Disney+
