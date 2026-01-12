Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:50)
Jogada
Legenda: Cleveland Cavaliers entra em quadra neste domingo (7).
Foto: David Liam Kyle / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (12) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (12), NA NBA

  • 21h | Utah Jazz x Cleveland Cavaliers | YouTube NBA Brasil
  • 21h30 | Boston Celtics x Indiana Pacers | ESPN 4, Disney+
  • 21h30 | Philadelphia 76ers x Toronto Raptors | League Pass
  • 22h30 | Brooklyn Nets x Dallas Mavericks | League Pass
  • 0h | Sacramento Kings x Los Angeles Lakers | ESPN 4, Disney+
  • 0h30 | LA Clippers x Charlotte Hornets | YouTube NBA Brasil
Assuntos Relacionados
Foto de C.J. Stroud durante Houston Texans x Los Angeles Rams na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Cavaliers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Matheusinho, do Sport, que deve ser o novo reforço do Ceará

Jogada

Ceará encaminha contratação do atacante Matheusinho; veja detalhes

Matheusinho, que estava no Sport, deve ser o novo contratado do Vovô para 2026

Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto de Real Madrid anuncia saída de Xabi Alonso e já tem novo treinador

Jogada

Real Madrid anuncia saída de Xabi Alonso e já tem novo treinador

Treinador espanhol não resistiu à pressão após vice na Supercopa da Espanha

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Ceará x Athletico/PR pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô entra em campo pela 2ª Fase, a primeira de mata-mata

Vladimir Marques Há 1 hora
jogadoras

Jogada

Ceará vence o Pinhalense, mantém 100% em casa e volta à liderança da Superliga B feminina

Equipe volta a jogar na sexta-feira (16), fora de casa

Crisneive Silveira Há 1 hora