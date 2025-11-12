Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
Jogada
Legenda: Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA
Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (12) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (12), NA NBA

  • 21h | Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks | League Pass
  • 21h | Detroit Pistons x Chicago Bulls | League Pass
  • 21h | New York Knicks x Orlando Magic | ESPN 2 e Disney+
  • 21h30 | Boston Celtics x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 21h30 | Miami Heat x Cleveland Cavaliers | League Pass
  • 22h | Houston Rockets x Washington Wizards | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 22h | San Antonio Spurs x Golden State Warriors | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x Phoenix Suns | League Pass
  • 23h30 | Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers | ESPN 2 e Disney+
  • 0h | Sacramento Kings x Atlanta Hawks | League Pass
  • 0h30 | Los Angeles Clippers x Denver Nuggets | League Pass
  • 1h | Sacramento Kings x Denver Nuggets | Amazon Prime Video
Assuntos Relacionados
Foto de Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 23 minutos
Foto de Hulk comemorando gol durante jogo do Atlético-MG

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 28 minutos
Fortaleza precisa dos três pontos para se aproximar do Vitória, primeira equipe fora do Z4

Jogada

Atlético/MG x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é atrasada da 16ª rodada da Série A e é crucial para o Leão do Pici enxerga a saída do Z4 como uma realidade

Fernanda Alves Há 51 minutos

Jogada

Viúva de Godofredo Pepey denuncia chantagem por cérebro do ex-lutador

Ex-lutador faleceu em prisão dos Estados Unidos no último domingo

Redação 11 de Novembro de 2025
atleta

Jogada

Oscar, meia do São Paulo e ex-Seleção, sofre problema cardíaco e cogita aposentadoria

Atleta do São Paulo apresentou alterações no coração e foi encaminhado para o hospital

Ian Laurindo* 11 de Novembro de 2025
atleta e jogador

Jogada

Neymar conversa com Vojvoda e reconhece excesso após polêmica no Santos

Jogador deixou o campo irritado durante duelo contra o Flamengo

Redação 11 de Novembro de 2025