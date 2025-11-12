Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (12) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (12), NA NBA
- 21h | Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks | League Pass
- 21h | Detroit Pistons x Chicago Bulls | League Pass
- 21h | New York Knicks x Orlando Magic | ESPN 2 e Disney+
- 21h30 | Boston Celtics x Memphis Grizzlies | League Pass
- 21h30 | Miami Heat x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 22h | Houston Rockets x Washington Wizards | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers | League Pass
- 22h | San Antonio Spurs x Golden State Warriors | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x Phoenix Suns | League Pass
- 23h30 | Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers | ESPN 2 e Disney+
- 0h | Sacramento Kings x Atlanta Hawks | League Pass
- 0h30 | Los Angeles Clippers x Denver Nuggets | League Pass
- 1h | Sacramento Kings x Denver Nuggets | Amazon Prime Video
