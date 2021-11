Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste domingo (14)

O domingo (14) de futebol será de bola rolando na Série A e B do Campeonato Brasileiro. As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO (14)

Campeonato Brasileiro Série A

São Paulo x Flamengo - 16h - TV Globo e Premiere

Fluminense x Palmeiras - 18h15 - Premiere

Ceará x Sport - 19h - Premiere

Chapecoense x Juventude - 19h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba x Brasil de Pelotas - 18h15 - SporTV e Premiere

Vitória x Cruzeiro - 19h - SporTV e Premiere

Eliminatórias da Europa

Croácia x Rússia - 11h - Estádio TNT Sports

Malta x Eslováquia - 11h - Estádio TNT Sports

Eslovênia x Chipre - 11h - Estádio TNT Sports

Armênia x Alemanha - 14h - TNT e Estádio TNT Sports

Liechtenstein x Romênia - 14h - Estádio TNT Sports

Macedônia do Norte x Islândia - 14h - Estádio TNT Sports

Portugal x Sérvia - 16h45 - TNT, TikTok da TNT Sports e Estádio TNT Sports

Luxemburgo x Irlanda - 16h45 - Estádio TNT Sports

Grécia x Kosovo - 16h45 - Estádio TNT Sports

Espanha x Suécia - 16h45 - Space e Estádio TNT Sports