Jogos de hoje: confira as partidas de futebol deste sábado, 24 de julho

O sábado (24) de futebol será de muita bola rolando nas quatro divisões do Brasil, além do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com destaque para Holanda x Brasil.

Confira o horário dos jogos deste sábado (24)

Futebol Feminino - Jogos Olímpicos de Tóquio

Chile x Canadá - 04h30

China x Zâmbia - 05h

Suécia x Austrália - 05h30

Japão x Grã-Bretanha - 07h30

Holanda x Brasil - 08h

Nova Zelândia x Estados Unidos - 08h30

Campeonato Brasileiro Série A

Grêmio x América-MG - 17h

Palmeiras x Fluminense - 19h

Campeonato Brasileiro Série B

Vila Nova x Cruzeiro - 16h30

Confiança x Botafogo - 16h30

Náutico x Brusque - 19h30

CSA x Vitória - 21h

Vasco x Guarani - 21h

Campeonato Brasileiro Série C

Tombense x Volta Redonda - 11h

Ypiranga-RS x São José-RS - 15h

Floresta x Ferroviário - 17h

Novorizontino x Mirassol - 17h

Botafogo-PB x Santa Cruz - 19h

Campeonato Brasileiro Série D

Castanhal x Fast - 15h

Goianésia x Gama - 15h

Bangu x Inter de Limeira - 15h

São Bento x Cianorte - 15h

Boavista x Portuguesa - 15h

Santo André x Madureira - 15h

Joinville x Esportivo - 15h

Marcílio Dias x Caxias - 15h

Atlético-CE x Central - 15h

Brasiliense x Jaraguá-GO - 15h

Juventude Samas x Guarany de Sobral - 15h30

Palmas x Moto Club - 15h30

4 de Julho x Paragominas - 16h

Sousa x América-RN - 16h

ABC x Campinense - 16h

Murici x Jacuipense - 16h

Uberlândia x Águia Negra - 16h

Caldense x Rio Branco VN - 16h

FC Cascavel x Rio Branco-PR - 16h

Imperatriz x Tocantinópolis - 16h

Porto Velho x Nova Mutum - 16h30

GAS x Atlético-AC - 18h

Campeonato Acreano

Andirá x Náuas - 15h

São Francisco-AC x Vasco-AC - 17h

Campeonato Amapaense

Independente-AP x Trem - 17h