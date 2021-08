Jogos de hoje: confira as partidas de futebol desta quarta, 04 de agosto

A quarta-feira (04) de futebol será de decisão na Copa do Brasil com os duelos de volta das oitavas de final. Único representante do estado na competição nacional, o Fortaleza enfrentará o CRB-AL, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Copa do Brasil

CRB x Fortaleza - 16h30

Atlético-GO x Athletico-PR - 19h15

Vasco x São Paulo - 21h30

Bahia x Atlético-MG - 21h30

Campeonato Brasileiro Série C

Ituano x Criciúma - 17h

Campeonato Acreano

Rio Branco-AC x Andirá - 17h

Vasco-AC x Náuas - 19h

Campeonato Amapaense

Independente-AP x Ypiranga-AP - 20h