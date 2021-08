Vasco x São Paulo pela Copa do Brasil: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0, construído pela equipe paulista no jogo de ida, no Morumbi. O duelo será transmitido pela TV Globo (TV Verdes Mares), SporTV e Premiere.

Para garantir a classificação, o São Paulo precisará vencer ou empatar. O Vasco, por sua vez, precisará vencer por dois gols de diferença (para levar a partida para os pênaltis) ou mais de dois gols.

Ficha técnica

Vasco x São Paulo - Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares), SporTV e Premiere

Escalações

Provável escalação (Vasco): Vanderlei; Leandro Castan, Ernando e Miranda; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Juninho, Zeca e Léo Jabá; Cano e Morato. Técnico: Lisca.

Provável escalação (São Paulo): Tiago Volpi; Wellington, Léo, Miranda e Igor Vinícius; Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernan Crespo.