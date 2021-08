Bahia x Atlético/MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira, 4 de agosto às 21h30 (horário de Brasília), contra o Bahia pelo jogo de volta da Oitava de Final da Copa do Brasil. A partida será no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), devido a uma punição ao time baiano. No jogo de ida, no Mineirão, o Atlético venceu por 2 a 0.

TRANSMISSÃO

O jogo será transmitido pelas emissoras: SporTV e Premiere

PALPITES

ESCALAÇÃO

Bahia: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Matheus Galdezani e Daniel; Rossi, Ronaldo (Rodriguinho) e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti

Atlético-MG

Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Jair; Savarino, Eduardo Sasha e Hulk. Técnico: Cuca

BAHIA X ATLÉTICO/MG

Estádio: Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA)

Horário: 21H30 (de Brasília), quarta-feira, 4 de agosto

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)