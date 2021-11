Jogo entre Fortaleza e Juventude pela Série A muda de horário para atender pedido do Tricolor

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, neste domingo (28), a mudança de horário do jogo entre Fortaleza e Juventude, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo continua marcado para a próxima sexta-feira (3), na Arena Castelão. Mas o horário foi alterado de 19h para 21h. Segundo a CBF, a mudança se deu por pedido do clube mandante, no caso o Tricolor de Aço.

De acordo com a última divulgação do Fortaleza, 10.765 torcedores já estão confirmados para a partida, entre sócios que realizaram o check-in (6.873) e ingressos vendidos (3.892). Para o jogo, o Leão fez uma promoção no valor dos ingressos, com preços a partir de R$ 10.

O Fortaleza é o 6º colocado no Brasileirão, com 52 pontos, e almeja se reabilitar no Campeonato, após derrota para o Santos por 2 a 0, e se aproximar de vaga na Copa Libertadores.

Já o Juventude é o 17º colocado, com 40 pontos, e quer sair da zona de rebaixamento. Antes de vir a Fortaleza, o time gaúcho recebe, em casa, o Red Bull Bragantino, na próxima terça-feira (30), pela 35ª Rodada.

No duelo do primeiro turno, Juventude e Fortaleza empataram em 1 a 1, no Rio Grande do Sul. Os gols do jogo foram marcados por Marcelo Benevenuto, pelo Tricolor; e Ricardo Bueno, para o Alviverde.