Oscilando na Série A, Fortaleza tem aproveitamento de 39% no returno; veja números

O Fortaleza somou sua 4ª derrota consecutiva como visitante na última quinta-feira (25) ao perder para o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0. O desempenho apresentado diante da equipe santista alerta, novamente, para a oscilação vivida pela equipe de Juan Pablo Vojvoda no returno da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após um 1º turno histórico, sempre presente no G5, o clube caiu de rendimento e soma apenas 39% de aproveitamento no returno da competição nacional. Em 16 partidas, o Fortaleza conquistou seis vitórias, um empate e nove derrotas. O ataque (gols feitos) e a defesa (gols sofridos) também apontam índices negativos: são 23 gols sofridos e apenas 12 gols marcados. Os números do setor ofensivo e defensivo estão à frente apenas da rebaixada Chapecoense (marcou 12 vezes e sofreu 28 gols).

Desempenho do Fortaleza no 2º turno

16 partidas

6 vitórias

1 empate

9 derrotas

12 gols marcados

23 gols sofridos

39.58% de aproveitamento (19 pontos conquistados)

Legenda: Nas últimas sete partidas, o Fortaleza venceu apenas uma, contra o Palmeiras, no último sábado (20), na Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula / SVM

Pela frente, o Fortaleza terá três partidas contra equipes que lutam contra o rebaixamento. O primeiro embate acontece no dia 03 de dezembro, contra o Juventude, na Arena Castelão, onde o Tricolor do Pici detém o 8º melhor desempenho entre mandantes da Série A. O Cuiabá, no dia 06, e o Bahia, no dia 09, completam os últimos jogos do Leão na reta final da Série A.

Desempenho do Fortaleza no 1º turno

19 partidas

9 vitórias

6 empates

4 derrotas

28 gols marcados

20 gols sofridos

57.89% de aproveitamento (33 pontos conquistados)