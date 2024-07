Jogo do Fortaleza na Série A será disputado no Espírito Santo; entenda

A partida entre Cruzeiro e Fortaleza, pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, será disputada no Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Esportes do estado, em contato com a reportagem do Globo Esporte.

O jogo, que ainda não tem data e horário confirmados, será disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A alteração, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Legenda: Fortaleza e Cruzeiro no Castelão Foto: Kid Junior/SVM

Até esta partida, o Fortaleza disputará outros seis jogos pela Série A do Brasileirão 2024: Flamengo, Vitória, Atlético-GO, Internacional, Criciúma (partida atrasada da terceira rodada) e São Paulo.

O motivo da alteração do local da partida ainda não foi confirmado oficialmente pelo Cruzeiro, mas o desejo haveria partido do próprio time mineiro, que deve mandar esta e outra partida fora de Belo Horizonte (MG).