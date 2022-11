Jogando em casa, Ceará tem campanha inferior ao ano em que foi rebaixado na Série A

O Ceará foi derrotado pelo Fluminense na Arena Castelão, nesta segunda-feira (1). Com o resultado, o time chegou ao 15º jogo como mandante sem vencer na Série A do Brasileirão. A equipe está em 17º lugar na tabela e briga para escapar da zona de rebaixamento. A campanha de 2022 é pior que a de 2011, ano do rebaixamento, até esta 35ª rodada.

No Brasileiro deste ano, na Arena Castelão, o time tem sete derrotas, oito empates e apenas três vitórias em casa. O último resultado positivo diante da torcida foi no 2 a 1 contra o Santos, em 7 de setembro, na 26ª rodada. A equipe ainda não pode contar com o apoio da torcida. O clube foi punido pelo STJD após invasão de campo.

Na 35ª rodada do Brasileirão de 2011, ano do rebaixamento da equipe, o Alvinegro era melhor mandante do que na atual temporada. O grupo estava em 16º, primeiro da zona de rebaixamento. Na época, foram sete vitórias, quatro empates e sete derrotas em casa. Na época, a equipe disputava os jogos no Estádio Presidente Vargas.

O Ceará volta a campo no sábado (5), quando enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena. O duelo válido pela 36ª rodada será às 20h30 (de Brasília), em São Paulo.

VEJA LISTA DE JOGOS

2ª Ceará 1-3 Botafogo

4ª Ceará 0-1 Bragantino

6ª Ceará 2-2 Flamengo

9ª Ceará 1-1 Coritiba

12ª Ceará 0-0 Atletico-MG

14ª Ceará 1-1 Atlético-GO

15ª Ceará 1-1 Internacional

17ª Ceará 3-1 Corinthians* 16/jul

18ª Ceara 1-0 Avaí* (18/jul)

20ª Ceará 1-2 Palmeiras

22ª Ceará 0-1 Fortaleza

24ª Ceará 0-0 CAP

26ª Ceará 2 x 1 Santos*

27ª Ceará 0 - 2 SP

29ª Ceará 1 x 2 América-MG

30ª Ceará 1 x 1 Goiás

32ª Ceará 1 x 1 Cuiabá

35ª Ceará 0 x 1 Fluminense